Crisis hospitalaria en la Guajira: “Si venimos con nuestros bebés con fiebre, se nos mueren”

Habitantes del municipio Guajira, en el estado Zulia, aseguraron a Radio Fe y Alegría Noticias que para ser atendidos en el hospital binacional de Paraguaipoa deben comprar todos los medicamentos e insumos que les pidan los médicos.

Otra de las dificultades que se presenta en este hospital, único en el municipio Guajira, es el déficit de trabajadores de la salud.

Pobladores de la Guajira también recriminan que además de que se les hace difícil conseguir las medicinas para aliviar sus dolores, no les aceptan sus pagos en bolívares soberanos.

“Ahorita fui a retirar unos medicamentos en la farmacia y me dijeron que no había. No se consigue nada (…) uno se desespera porque ahora todo es en pesos”

vecino del municipio Guajira