Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue traspasado oficialmente al Manchester United de Inglaterra, así lo anunció el mismo club inglés a través de Twitter.

El retiro del futbolista de un entrenamiento el miércoles 25 de agosto, ya mostró parte de la decisión del jugador, y alimentó su salida.

Durante los días anteriores a la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín, el club italiano ya había adelantando su intención de vender al portugués debido al alto salario que percibía en el club.

Sobre el monto de la operación no hay datos concretos, pero la Juventus informó antes de la salida de Cristiano Ronaldo que no sería vendido por menos de 30 millones de euros.

Pocas horas antes de la oficialización de su traspaso, la prensa británica ya esperaba el arribo del astro portugués. No obstante, hasta entonces eran un misterio las pretensiones del Juventus que, además de la compensación económica, esperaba un intercambio de jugadores.

Por su parte, Maximiliano Allegri, director técnico de la Juventus, confirmó lo que ya había sido filtrado a la prensa sobre la salida del jugador del entrenamiento y su intención manifiesta de no seguir con el club.

Comenzó la conferencia de prensa.



🎙 Allegri: «Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana.»#JuveEmpoli