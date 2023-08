El pasado 24 de enero se aprobó en primera discusión una ley para regular a las ONG en Venezuela. Hasta la fecha no se conoce de forma oficial el contenido de la ley.

En los últimos días se anunció que la propuesta de ley va a consulta pública, para luego ser sometida a segunda discusión en la Asamblea Nacional.

¿Esta nueva ley violenta el derecho a la libre asociación?

El programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias consultó las implicaciones del “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, a la abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Mariana Romero.

La especialista se preguntó, “¿cómo puede someterse a consulta pública un instrumento que no ha sido publicado de manera oficial?”. Cree que no se puede partir de la “buena fe”, con una ley que que no está apegada a la legislación internacional.

La abogada y defensora de los Derechos Humanos considera una “amenaza que se da en el marco del ataque y cierre continuo del espacio cívico”.

¿Cuál es el destino de las ONG en Venezuela?

El propósito de esta ley que se debate en la Asamblea Nacional “viola los Derechos Humanos, es restrictiva y punitiva”. Desde la perspectiva de la especialista. Aseguró que ya hay leyes e instituciones en el país que permiten al Estado conocer a las Organizaciones No Gubernamentales, saber su actuación y la procedencia de su financiamiento.

Una de las instituciones es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que tiene las competencias y conoce el estatus de las ONG.

La creación de un nuevo instrumento jurídico buscaría “criminalizar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales”.

El derecho internacional

La abogada Mariana Romero asegura que, instancias de Naciones Unidas hacen seguimiento a las implicaciones de esta ley porque justamente hay pronunciamientos en el que se le exige a los países no crear legislaciones o instrumentos que impliquen controles excesivos o indebidos a las organizaciones de la sociedad civil.

Escuche la entrevista a la abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Mariana Romero.

