Cuatro años del asesinato de Miguel Castillo y sin conocerse el expediente

Miguel Fernando Castillo Fernández, de 27 años de edad, murió por impacto de proyectil de metra, el cual atravesó su brazo, pulmón y corazón en una manifestación en Las Mercedes, Caracas, el 10 de mayo de 2017, cuando se escenificaban diversas protestas ciudadanas en contra del gobierno nacional.

En el programa «Son Derechos», que se transmite de lunes a viernes por Radio Fe y Alegría Noticias, conversamos con su mamá Carmen Bracho, quien reveló que 4 años después ni siquiera ha podido tener acceso al expediente del caso de su hijo.

“En el caso de Miguel Fernando ni siquiera tengo el expediente, cómo el fiscal va a decir que se está haciendo justicia si nosotros como familiares sentimos que realmente la justicia se nos ha negado todo el tiempo. No somos bien atendidos, siempre que vamos nos descalifican: ‘ahí llegó la mamá del guarimbero, este es el caso de los muchachos guarimberos’ así es como nos tratan en la instancias nacionales” afirma.

Cuando se conoció de la muerte del joven comunicador social Carmen recuerda que la primera versión que se manejó fue la de que lo mató «un compañero en la marcha, que estaba drogado, que era guarimbero«.

A Carmen no le ha quedado otra opción que unirse a organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón, que han expuesto este y otros casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en instancias internacionales ya que sienten que en Venezuela no se investiga ni se aplica justicia.

Días atrás los padres del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado también en abril de ese año en el mismo contexto de manifestaciones, señalaron que tampoco habían obtenido justicia y rechazaron al mismo tiempo las declaraciones del Fiscal General Tareck William Saab, quien indicó que por este caso fueron imputados 12 efectivos de la GNB.

La madre de Miguel Castillo Bracho aseguró que como venezolanos no se debe perder las esperanzas: “Debemos tener fe que vamos a salir, que vamos a volver a vivir en una Venezuela mucho mejor que la que teníamos, todos debemos seguir empujando este barco que se llama Venezuela para que podamos tener un mejor futuro”.

Con información de PROVEA