En febrero de 2024 al menos 16 mineros artesanales murieron luego de un derrumbe en la mina ilegal Bulla Loca, ubicada en La Paragua, estado Bolívar. Tras la tragedia más de 10 mil personas fueron sacadas de este espacio donde se formó un cráter gigantesco producto del extractivismo.

La deforestación y el extractivismo

Tres meses después, la administración de Nicolás Maduro anuncia que el espacio será reforestado. Ante esto, el ingeniero agrónomo y especialista en reforestación, Eduardo Cudisevich, explicó que estas reforestaciones deben realizarse con planes que cumplan estándares normativos y se deje claro el proceso de recuperación de suelos en los próximos 30 años.

Recomendó que para este proceso se haga una auditoría ambiental y pública del estado del ecosistema, con especialistas independientes. Además, realizar un plan de reforestación de suelos, proponer especies nativas de la zona y con seguimiento, información constante y actualizada de los trabajos.

“Eso no es que cualquiera va y siembra 400 plantas, eso no hace ni una hectárea y más en las zonas al sur del Orinoco, que son ecosistemas sumamente frágiles y no van a responder de manera uniforme como en otros sitios”, declaró en el programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Recuperar los suelos de zonas mineras

Entre las cosas que hay que hacer para recuperar estos terrenos, el ingeniero detalló que se deberá traer suelos nuevos, comprar membranas y en algunas zonas meter vegetación que haga suelo mientras se acondiciona la tierra para el suelo definitivo.

Detalló que es necesario un plan con mayor transparencia para que los venezolanos puedan conocer cómo avanza este proceso y cómo se realiza, todo esto bajo la gestión del ministerio de Ecosocialismo.

“Hemos visto la siembra de plantas ornamentales en parques nacionales, y ornamentales no nativos, cosa que está prohibida. Si eso es así, por supuesto que no hay ningún tipo de asesoría de expertos técnicos. Esto probablemente haga más daños que bien”, sostuvo.

De acuerdo con Cudisevich la minería a cielo abierto, como ocurrió en Bulla Loca y ha ocurrido en Canaima, hace un efecto nocivo a la vegetación y el suelo generando daños irreversibles.

“Yo no creo que se pueda restablecer el ecosistema original, porque es sumamente complejo y sensible”, destacó. “Al sur del Orinoco, en mi opinión, los ecosistemas no llegarán a ser lo que eran antes”.

Escuche la entrevista que ofreció Eduardo Cudisevich a la periodista Adriana Tovar:

