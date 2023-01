Daniel Sarcos: “En Súper Sábado Sensacional empezó todo”

Uno de los programas más emblemáticos de la televisión venezolana ha sido Súper Sábado Sensacional, el cual inicialmente estuvo bajo la conducción del fallecido Amador Bendayán, luego por Gilberto Correa, Daniel Sarcos, Leonardo Villalobos y finalmente por Henrys Silva.

A cada uno de estos talentos les tocó la conducción de este espacio en diferentes contextos: en los momentos buenos y no tan buenos de la producción nacional y proyección internacional. Sarcos tuvo la fortuna de estar en el primer grupo.

Sus inicios en la pantalla chica comenzaron en el programa Frecuencia Latina que se transmitía por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). Allí presentó a varios talentos y también el segmento de las cinco canciones más sonadas en el momento. Corría el año 1994.

No obstante, el éxito comenzaba a sonreírle a Sarcos, pues de VTV pasó a Venevisión a conducir la competencia intercolegial Mega Match que se transmitía dentro del bloque maratónico de Súper Sábado Sensacional y una vez que Gilberto Correa dejó la conducción del programa, Sarcos asumió la animación del escenario musical en donde presentó a numerosas estrellas nacionales e internacionales tanto en el set de grabación en Venevisión como en otras regiones donde se transmitió el espacio: Valencia, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, entre otras.

Sin embargo, todo inicio tiene su final. En Súper Sábado Sensacional estuvo desde 1996 hasta el 2009. Luego de trece años de experiencia, a Sarcos se le presentó una oportunidad profesional en el exterior y decidió renunciar a Venevisión y con ello, la conducción del programa sabatino y de otros espacios como el Miss Venezuela y La Guerra de los Sexos.

Luego de varios años fuera del país, regresó a finales de este 2022. Lo que nunca pensó Sarcos era que iba a tener un recibimiento como cualquiera de las celebridades que presentó décadas atrás.

-¿Cómo te sientes estar nuevamente en Venevisión?

-“Emocionado. Muy emocionado. Anteriormente deseaba hacer cosas en mi vida que no me generaran muchas expectativas para después no desilusionarme, pero si me hubiese hecho expectativas de esto, este recibimiento lo hubiese superado”, expresó el animador a Radio Fe y Alegría Noticias en el área de preventa del canal Venevisión.

Foto: Lenys Martínez

El animador confesó que durante los días que estuvo en el país sintió el valor del tiempo sobre lo construido con su trabajo. “Uno vive tan rápido, monta, graba, salta, y no reparas en eso, pero en esta parada de llegar a Venezuela, estar aquí (en el canal), ver las emociones y las cosas que no me acordaba que había hecho”, expresó emocionado.

También aprovechó la ocasión para recordar de manera jocosa que le salvó la vida al Conde del Guácharo, pues cuando éste se inició en su carrera era el conejillo de indias de todas las aventuras que ideaban desde la producción de Súper Sábado Sensacional, por ejemplo: salto en parapente o cualquier otra actividad que involucrara algún tipo de riesgo.

“¡Yo le salvé la vida al Conde. Cuando llegué, el Conde hizo una fiesta porque dejó de correr peligro!” (risas).

El paso de Sarcos por el mencionado programa también implicó que fuese cómplice de múltiples homenajes a destacadas figuras: Simón Díaz, el Conde del Guácharo, Olga Tañón, Celia Cruz, Mirla Castellanos, Lila Morillo, entre otras, quienes develaron su estrella en el bulevar Amador Bendayán, firmaron El libro de los ídolos y recibieron diversas sorpresas en el estudio 1 de Venevisión.

“Prometo no meterme más con Oscar D’ León”

En este regreso a su tierra, él terminó homenajeado. “Después de tantos años, entiendo a mis colegas, sus emociones, sus lágrimas, es más, prometo no meterme más con Oscar D’ León con lo llorón que es. He roto el récord de Oscar llorando. Ahora respeto mucho más al equipo de producción de Sábado Sensacional que sabe hacer sus cosas, ha perfeccionado sus técnicas y me voy satisfecho de ser parte de la historia de ese programa”, expresó conmovido.

El regreso de Daniel Sarcos coincidió en una época donde varias figuras nacionales y foráneas vinieron a Venezuela a presentarse en diferentes escenarios, hecho que generó fuertes críticas en varios internautas en las redes sociales.

Ante esto, Sarcos prefirió mantener la discreción, pues visitar al país “ha sido tan bonito para mí que no quiero que lo que diga se malinterprete por una cosa u otra. No quiero que eso pase. Además, necesitaría un poco más de tiempo para saber cómo está todo realmente”, apuntó.

“¿Cómo llegó este guajirito de Maracaibo hasta acá?”

-Luego de tantos años de ausencia, ¿Cuál es el balance actual en la carrera de Daniel Sarcos?

-“Ahora soy peor… ¡Mentira, es broma! (risas). Animé premios que jamás pensé que animaría como los Billboards durante cinco años en el mismo teatro donde se entregan los Oscars. Es algo para el que lo vive. Inclusive, hacer un programa desde el Capitolio de los Estados Unidos”, comentó y añadió que le tocó animar el recibimiento del año 2018 en el Times Square en Nueva York.

Adicionalmente, formó parte del operativo del Mundial Rusia 2018 y vivió durante cinco semanas en Moscú. “Eso fue llegar a esa ciudad que siempre he admirado y sobre todo entenderla por el interés que despierta y transmitir desde la Plaza Roja. ¿Cómo llegó este guajirito de Maracaibo hasta acá?”, se preguntó con asombro y orgullo.

-¿El animador de Frecuencia Latina se imaginó que llegaría a donde está ahora?

-“No, mi amor. Ni en mis sueños”, dijo.

Sarcos se confesó ser un entusiasta en todo lo que hace, pero sobre todo, en lo ocurre en el momento. “En Frecuencia Latina ni me pagaban, pero lo hacía con mucha devoción y ganas, pero hay cosas que te superan y no creí poder llegar a esos sitios donde tuve la oportunidad de ejercer mi profesión”.

-Cantante, animador, actor, ¿Qué más le hace falta en la vida profesional a Daniel Sarcos?

-“De todo. Quiero seguir produciendo televisión, escribir, tengo un montón de cosas que quiero hacer”, expresó.

En Súper Sábado Sensacional empezó todo

Para finalizar, ¿Qué significa para ti Súper Sábado Sensacional?

Un largo suspiro marcó el inicio de esta respuesta. “Es mi casa, mi escuela, ahí empezó todo. Ese equipo, en conjunto con las posibilidades que yo tenía, construimos mi carrera actual. Desde donde me tocara trabajar bien sea en Puerto Rico, Panamá, Quito, había un reconocimiento y todo eso se logró desde los proyectos que se ejecutaban desde Venevisión para todo el continente porque todos los artistas se presentaban aquí”, precisó.