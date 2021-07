De 2 mil taxis en Mérida, solo podrán surtir combustible 240 al mes

Representantes de la mesa técnica de combustible, miembro de la junta directiva de la línea de taxis Unificadas y demás transportistas de Mérida, sostuvieron una reunión para tratar el tema del suministro de combustible, donde solo 240 vehículos de diferentes líneas de taxis en la entidad podrán equipar sus unidades durante el mes.

Se pudo conocer que la línea de taxis “Unificadas” tenía un cupo de 25 carros en la estación de combustible “Albalago” por números de placa. Sin embargo esta medida fue suspendida, llegando a un acuerdo “por los momentos” entre la mesa técnica de combustible, el dueño de la estación y línea Unificadas para equipar 60 carros semanales de diferentes placas, es decir, se dividirán semanalmente 40 taxis de líneas Unificadas y 20 taxis de las líneas no Unificadas.

Por su parte Ricardo Martínez, trabajador de la línea de taxis 51, ubicada cerca de la plaza Bolívar del estado Mérida, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que existe a su juicio “discriminación” hacia ellos y que sólo pueden surtir de combustible en la bomba asignada “Albalago”, aseguró que debe esperar entre 4 a 5 meses aproximadamente para poder equipar su vehículo 20 litros de combustible, representando para él un grave problema, ya que su vehículo es su principal fuente de trabajo diariamente para el sustento familiar.

“Imagínese un parque automotor en el municipio Libertador, aproximadamente de 2000 taxistas y solo dejarán surtir 240, qué desproporción, nos sentimos bastante afectados, yo percibo que hay una discriminación hacia el gremio taxista, no nos dejan equipar de combustible en las estaciones dolarizadas, ellos alegan que tenemos una estación de servicio para el transporte, pero hay un problema, es que no hay continuidad en el suministro de combustible a tal punto que yo estoy en el listado y cada 4 y 5 meses me llaman para que me surtan 20 litros de combustible, por lo tanto no es viable”, aseguró Martínez.

El transportista precisó que en las estaciones de servicio a su juicio se encuentran “condicionados”, “nosotros pagamos en divisas igual que los carros particulares, aquí no echamos gasolina todos los días, es cada cinco días, de acuerdo al número de placas, muchas veces no equipamos porque no tenemos los dólares o porque el carro se nos accidenta”, aclaró.

En vista de esta problemática y limitaciones para surtir combustible se convocó para este sábado 3 de julio a una junta directiva extraordinaria de la línea Unificadas donde además se citará a todos los presidentes de líneas del estado Mérida para discutir este punto.

Igualmente se espera para el próximo martes 6 de julio una nueva reunión con la mesa técnica de combustible para llegar a acuerdos definitivos. De lo contrario los trabajadores del volante anuncian que tomaran acciones de calle a favor de todos los conductores.