Delcy Rodríguez afirma que pronto habrá anuncios sobre el salario

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado 14 de enero que el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, próximamente hará anuncios relacionados con el tema salarial.

Esto ocurrió en medio de una marcha de educadores afectos al oficialismo, quienes asistieron a la convocatoria hecha por el madurismo y a su vez pidieron buscar alternativas que permitan la recuperación del poder adquisitivo.

“Pedimos al Gobierno buscar alternativas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los maestros en medio de la guerra económica y sin afectar el crecimiento económico”, señala un documento entregado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y leído por una de las docentes, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Ante esto, Rodríguez expresó sentirse “complacida de todos los elementos que ustedes han incluido acá. Una educación de calidad es correcto para seguir garantizando la educación liberadora y chavista y para que nuestro pueblo tome conciencia”, expresó.

Posteriormente, agregó que “vamos poco a poco, con mucha sabiduría y sapiencia” y resaltó que todo lo que promete el presidente Maduro, lo cumple. “En este enero de 2023 y con la dignidad que lo caracteriza (a Maduro), siempre le habla con la verdad al pueblo. Esto que ustedes están solicitando en recuperar el poder adquisitivo, pronto lo van a escuchar del Presidente más pronto de lo que se imaginan”, aseguró sin ofrecer mayores detalles.

Vale destacar que durante la semana los maestros, pensionados y jubilados han alzado la voz en varias regiones del país para exigir un salario justo, así como también las condiciones laborales (en el caso de los docentes).

“No acatar el paro convocado”

En la actividad también estuvo presente el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, quien invitó a los docentes a no acatar el paro convocado para el lunes 16.

“Maestro, no abandones a tu pueblo. Quien va a la escuela es el hijo del pueblo y el pueblo no puede ir contra el pueblo. No le hagas caso a ninguna convocatoria de paro, tenemos que asumir que debemos defender a nuestros pueblo y en las aulas”, expresó.

A su juicio, el presidente Nicolás Maduro defiende no solo a la educación, sino también a la “estabilidad laboral del educador venezolano”, dijo y agregó que todo el gremio, junto a la Ministra de Educación y obreros administrativos, esperan los anuncios del Ejecutivo en materia salarial.