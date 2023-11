Desde la ciudad de Maracaibo, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, se pronunció respecto al referendo consultivo sobre el Esequibo programado para el 3 de diciembre.

“La integridad del territorio nacional no se somete a consulta. La integridad del territorio nacional es única y se ejerce”, dijo en un video difundido en las redes sociales.

En sus declaraciones, la dirigente política hizo hincapié en la distinción entre soberanía e integridad del territorio, señalando que el territorio nacional incluye la Guayana Esequiba y que este hecho no está sujeto ni a debate ni a consulta. Subrayó que, a pesar de la situación actual, hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionado con el conflicto territorial.

Solórzano aclaró que la decisión de llevar el caso a la CIJ fue responsabilidad del Gobierno actual, mencionando un proceso de mediación que, tras un largo camino, condujo a la ONU a decidir sobre la forma de dirimir el conflicto.

Expresó su desacuerdo con esta elección y criticó lo que considera un litigio deficiente.

También señaló que, en su opinión, el fallecido expresidente Hugo Chávez cedió soberanía y la integridad del territorio para ganar votos en la Comunidad del Caribe (Caricom). Destacó además que hoy en día, ese grupo de países le da la espalda a Venezuela en favor de Guayana.

“Caricom toma nota de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de llevar a cabo un referéndum popular para defender la reclamación venezolana del Esequibo”, reseñó la organización regional en un comunicado en octubre pasado.

Por su parte, Delsa Solórzano comentó que ella no va a ir a votar y “avalar una inconstitucionalidad el domingo” 3 de diciembre.

“El voto en Venezuela no es obligatorio. Es voluntario y yo voy a votar si me da la gana y si no me da la gana, no voy a votar”, sentenció.

#Importante Nuestra presidente de Encuentro Ciudadano @delsasolorzano, fija posición respecto a la defensa de la Guayana Esequiba. “La integridad del territorio nacional no se consulta”. pic.twitter.com/kJwTKAdCtK — Encuentro Ciudadano (@EnCiudadanoVzla) November 29, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.