Delsa Solórzano: “para nosotros siempre va a ser inaceptable el dedazo”

En relación a la incertidumbre acerca de las implicaciones de una victoria en las primarias por parte de un candidato inhabilitado, la aspirante por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, dejó en claro que su partido considera inaceptable la designación a dedo de un candidato.

En una rueda de prensa efectuada este 7 de julio de 2023, la candidata a las primarias manifestó su rechazo a las inhabilitaciones políticas por ser inconstitucionales.

“Son inconstitucionales las inhabilitaciones, así como es inconstitucional que haya ciudadanos que no han hecho nada y que estén presos, así como la censura y la autocensura son inconstitucionales”, dijo.

Agregó que también es “inconstitucional” que los periodistas “tengan que limitarse y vivir bajo asedio y bajo persecución”

“Eso es inconstitucional, pero es porque estamos en dictadura. Y nosotros no podemos repetir permanentemente que estamos en dictadura, pero pretender comportarnos como si estuviéramos en democracia”, añadió a sus declaraciones.

Luego de eso explicó que se debe aclarar sobre qué pasaría y qué mecanismos se tomarían si gana la elección un candidato inhabilitado, pero para ello es importante debatirlo.

“La inhabilitación es inconstitucional, pero existe. Mira lo que pasó en Barinas, al candidato ya electo le dijeron: ‘usted no puede’ (…). O candidatos a los cuales no les han permitido la inscripción, eso ya ha pasado. Entonces, bueno, ya hay un tema de responsabilidad ciudadana de que evalúe cómo vota y por quién vota. Pero no hay en este momento un mecanismo establecido para generar un orden de sucesión y nosotros creemos que esas cosas se tienen que debatir y es lo que estamos, de alguna manera, poniendo sobre la mesa. No vamos a estar de acuerdo con el dedazo porque si estuvieran en el dedazo, entonces vámonos todos para la casa, vamos a sentarnos otra vez, y bueno que se sienten cuatro, como era antes, y los demás nos enterábamos incluso por Twitter”, manifestó.

No obstante, Solórzano dijo que a su juicio “esa etapa de la política ya fue superada”.

Reiteró, tras una pregunta de la prensa, que es necesaria la articulación de la oposición para empezar a debatir sobre ese tema.

“Evidentemente, los candidatos tenemos conversaciones bilaterales o trilaterales, los partidos nos entendemos, nos encontramos; en la Plataforma Unitaria se reúnen todos los martes, debate; pero no ha habido hasta este momento una reunión de todos los candidatos o por lo menos de todos los jefes de campaña para comenzar a discutir el tema”, agregó.

“Entonces, más allá de poner hoy sobre la mesa cuál sería la postura del comando de campaña, de Unidos Somos Mejores, nuestra propuesta hoy es que nos comencemos a sentar y que comencemos a debatir cómo garantizar que la voluntad de la gente sea la que prive siempre y no el dedazo de nadie, que se establezca un orden, un mecanismo: primero segundo y tercero, o que ese orden tal vez sea por insaculación pero que nadie lo sepa para no darle al régimen la alternativa de cuál va a fregar de segundo. Pero, seguramente si nos sentamos con ganas de encontrar la solución, la vamos a encontrar. Lo que para nosotros siempre va a ser inaceptable es el dedazo. Eso no lo vamos a aceptar nunca”, afirmó.

Asimismo, dijo que quería dejar en claro que ya fue un logro que en las primarias si pueden participar los candidatos inhabilitados y que no es el Gobierno quien debe “escoger nuestro candidato o candidata”.

En desacuerdo que el ganador, si se le inhabilita, elija al candidato

“He visto propuestas de algunos candidatos con los que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con que si yo salgo electa, candidato finalmente, yo soy la que decide en caso de una inhabilitación o de cualquier hecho que pueda impedir mi participación. Entonces el que eligieron es el que elige al otro. Señores, nosotros nos imponemos al dedazo. La primaria es para que la gente elija, no para que alguien elija con su dedo”, indicó.

Finalmente, señaló que en Encuentro Ciudadano y demás partidos de la oposición sostendrán una reunión con la Comisión Nacional de Primaria para suscribirse a un acuerdo de gobernabilidad.

