Deltanos eligen entre comer o pagar el pasaje

Los altos precios que poseen los productos alimentarios y las tarifas del pasaje en Tucupita, obligan a los deltanos estirar el dinero. Deben asumir esto cada día. Varios de ellos no pueden cumplir porque sus ingresos no les alcanzan.

El pasaje vale 300 mil Bs en la ruta más corta en el centro de la capital de Delta Amacuro.

La mayoría de los usuarios deben pagar el pasaje porque esto les permite llegar a sus puestos laborales, lo que a fin de cuentas les permitirá comprar alimentos. No obstante, para el caso de otros pasajeros, saldar la tarifa en un autobús implica quedarse sin el dinero para adquirir la comida.

Denesis González, una señora que vive en el sector Paloma, carretera nacional de Tucupita, manifestó que hay ocasiones en las que tiene que caminar para llegar a su puesto de trabajo. Es así como estira el poco dinero que posee. De esa manera, al final de su jornada laboral, puede adquirir un kilo de harina y un poco de queso blanco.

La ciudadana trabaja en las instalaciones del miniterminal de la localidad, haciéndole mantenimiento al baño de caballeros, donde cada usuario le colabora con 500 mil bolívares, cada vez que hacen uso del sanitario.

«Me dan la cola»

González, destacó que ella es la única que tiene un ingreso monetario en su casa. Con el trabajo que tiene actualmente, puede obtener aproximadamente 5 millones de bolívares al día, un poco más de un dólar.

“Con lo que me gano aquí me compro una harinita y a veces solo 1 millón 500 mil Bs en queso. Tengo que guardar un poco para el pasaje también, pero hay veces que los transportistas que me conocen me dan la cola”, relató la señora González, quien actualmente vive con más de 5 personas en su casa.

Asimismo, Alejandro, un adulto mayor que vive en la comunidad de Villa Rosa, manifestó que toma todo el dinero de su pensión únicamente para pagar el pasaje en Tucupita, mientras sobrevive a los altos precios de los alimentos con las remesas que recibe de parte de sus hijos que están en Trinidad y Tobago.

“Hoy me vine caminando. Acabo de retirar los Bs. 7.000.000,00 de mi pensión que voy a tomar para mi pasaje, toda mi pensión se me va en el pasaje”, agrego el adulto mayor.

Además reveló que ha subsistido a los altos precios de los productos alimentarios, gracias al dinero que recibe de sus hijos que han migrado a la isla de Trinidad.