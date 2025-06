El incremento del dólar en el mercado paralelo afectaba diariamente los precios de la comida en Tucupita, sin embargo, a pesar de la eliminación de esta referencia, las personas no han visto la disminución que esperaban.

Así lo manifestó Peter García a Radio Fe y Alegría Noticias, quien manifestó que los precios siguen iguales a excepción del queso y del cartón de huevos, los cuales habrían bajado unos 40 y 60 bolívares en algunos comercios de la localidad.

Según García, esto se debe a la falta de supervisión en los negocios por parte de las autoridades correspondientes.

El vecino reveló que los precios mostrados en las estanterías a veces no coinciden con lo que les cobran en las cajas. “Este fin de semana, en calle Mariño, mi cuenta me daba 420 bolívares para pagar, porque es lo que estaba pegado, pero cuando fui a pagar, me dijeron que eran más de 470 bolívares”, dijo.

Juan González, por su parte, lamentó que no se vea una mejora en los precios de la comida a pesar de la eliminación del dólar paralelo, ya que, a su juicio, “los precios nunca han bajado, sino que siguen subiendo porque no hay supervisión”.

La Sundde fiscaliza que los precios se coticen a dólar oficial y no al paralelo

A pesar de que el Gobierno nacional ordenó a la Sundde realizar operativos de fiscalización en todo el país para verificar que los comercios cumplan con el cobro de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela, la gente en las calles de Tucupita insiste en que no ha visto una inspección en la localidad.

Los funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) están desplegados desde el sábado 31 de mayo en varias ciudades del país para estas fiscalizaciones.

