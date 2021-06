Deltanos sugieren que migrantes venezolanos regresen de Trinidad

En medio de las dificultades por las que atraviesan los venezolanos migrantes en la isla de Trinidad y Tobago tras el confinamiento que implicó el cierre en sus puestos laborales, algunas personas en Tucupita sugieren que regresen para intentarlo de nuevo en su país.

Seis mil venezolanos se han anotado en una lista para regresar a Venezuela, según la empresa naviera Puerto Caribe, que se prestó para servir de transporte, aunque aún espera por lo permisos de Puerto España y Caracas.

Elvis Arbeláez, quien vive en el centro de Tucupita, aseguró que el único mensaje que podría enviar a las personas que están atravesando por múltiples dificultades en la vecina isla, es que se regresen a Venezuela y lo intenten en su país.

De acuerdo con Arbeláez, en Delta Amacuro las personas son solidarias y podrían ayudarlos a salir adelante. “Lo mejor es que se vengan, sabemos que aquí está mal, pero tenemos que meterle el pecho a esto”, expresó.

Carlos Cedeño, del sector calle Sucre, sugirió a los venezolanos vulnerables que están en Trinidad y Tobago, y “que no fueron a trabajar”, que retornen a Venezuela porque –en su opinión- “no están haciendo nada allá”.

Cedeño explicó que en Venezuela les podría “dar una mano solidaria” y ayudarlos, una realidad que afirman no será en la isla. En su opinión, “yo les aconsejo a esas personas que no fueron a trabajar, que se vengan, porque allá no están haciendo nada allá”.