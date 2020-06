Denuncian despidos en comercios de Maturín

Ante la reactivación de los sectores comerciales en Maturín, estado Monagas, ciudadanos denuncian despidos en mercados y bancos pertenecientes al Gobierno nacional.

Dueños de negocios, comercios y supermercados han tenido que despedir parte de sus trabajadores ante la imposibilidad de poder cubrir salarios, según ellos, debido a las pocas ventas que reportan.

También se conoció el caso de un banco en Maturín que cerró sus puertas y despidió a la totalidad de sus empleados, a pesar de que el Ejecutivo nacional ratificara el 18 de marzo la medida de inamovilidad laboral ante el brote por la COVID-19 en el país.

Los trabajadores entregarán un recurso ante el Ministerio del Trabajo del estado Monagas para reportar esta situación, ya que esta entidad bancaria pertenece a la red de bancos del Gobierno nacional.

Por su parte, la gobernadora de la entidad monaguense, Yelitze Santaella, aseguró que no existen justificaciones para los despidos, ya que el Gobierno nacional ha desarrollado una aplicación a través de la plataforma Patria para pedir apoyo en cuanto a la atención de salarios, no obstante, las personas que han recurrido a ella aseguran que no han podido ser atendidos.