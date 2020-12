Denuncian expropiaciones de fincas por el INTI en Guárico

Productores agropecuarios del Sistema de Riego del municipio Miranda en Guárico, denunciaron las expropiaciones que viene realizando el Instituto Nacional de Tierra (INTI) en contra de algunas unidades de producción.

Durante una asamblea celebrada en la Casa Sindical de Calabozo el martes 29 de diciembre, los productores fijaron posición con respectos a las acciones emprendidas por el INTI en esta zona rural.

Cruz Ledezma, productor agropecuario, declaró al medio regional NoticiasCalabozo, que el sector campesino “rechaza los procedimientos aberrantes de expropiación a las unidades de producción de campesinos, como ha venido ocurriendo, auspiciado por el INTI”, denunció Ledezma.

Por su parte María Jaspe, productora de Uverito Pereño, rechazan las invasiones y atropellos de la que son víctimas en sus fincas. “El domingo 13 mi hijo fue agredido por una de las personas que quieren meter en mis tierras. Pedimos al alcalde, al gobernador no más expropiaciones en el Sistema de Riego”, expresó Jaspe.

Asimismo Ana Zapata, vocera del consejo comunal Uverote, argumentó que hace más de 90 días hicieron reuniones para solicitar financiamiento y hasta la fecha siguen sin respuestas.

“Estamos en contra de las invasiones y expropiaciones. El Estado no ha cumplido con el artículo 306 de la Constitución. No nos están respaldando con financiamientos. Nos están atropellando. Los financiamientos no han sido oportunos para contribuir con la seguridad agroalimentaria del país”

Por su parte José Linares, vocero del consejo comunal Lecherito IV, agregó que “el Sistema de Riego está en crisis productiva pues el Estado ha violado la Constitución al no garantizar el financiamiento oportuno. Las unidades de producción están abandonadas en un 80% porque no contamos con financiamiento para producir”

Los productores señalan que el INTI ejecuta procedimientos de expropiación escudándose en que las unidades de producción están abandonadas, a lo que los trabajadores del campo refieren que ante de la falta de financiamientos desde hace unos dos años, se declaran en emergencia.