Denuncian incremento exagerado de tarifas eléctricas a comerciantes en Guárico

Con aumento de más de 1.000% llegaron las nuevas tarifas eléctricas de los establecimientos comerciales en el municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.

Esta información la dio a conocer Maritza Montalione, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio, quien señaló que los comerciantes han recibido los recibos de luz con un incremento injustificable, ya que desde que comenzó la pandemia no se realizan mediciones que justifiquen esos precios.

“Aún más cuando preguntamos de dónde sacan las mediciones, porque hace mucho tiempo o por lo menos desde que empezó la pandemia que el personal de Corpoelec no sale a la calle a tomar las lecturas, por lo que ellos están promediando una cantidad de consumo que seguramente no es cierta, porque muchas de las personas han disminuido su tiempo de trabajo, han disminuido los equipos que tienen en funcionamiento en su comercio y por supuesto no podemos tener el mismo consumo”.

“Aparte de eso, ellos no solamente te cobran por el consumo, sino por la capacidad instalada y el servicio no es de primera, no es un secreto para nadie que el servicio no funciona y cuando esas tarifas que golpean tan fuertemente a los comerciantes empiezas a reclamar por ese servicio que no funciona bien”.

Montaleone indicó que desde que empezó el año, han recibido muchas denuncias de los comerciantes de los aumentos del servicio eléctrico

“Hicimos una revisión a todos los recibos y todas las denuncias que hemos recibido y nos hemos dado cuenta que existe un aumento de más 1.000%, en el recibo a partir del mes de diciembre”.

“Unas tarifas que, no sabemos con exactitud como son calculadas a pesar que se basan en la misma gaceta del año 2002, que dice cómo sacar las tarifas”.

“A través de Corpoelec nos enteramos que existe un índice que ellos crearon, pero no tenemos la información porque aquí el sistema no lo maneja, y por supuesto han hecho un incremento de tarifa exagerado, no concertado, no avisado y tiene pues a los comerciantes preocupados, porque todo aumento de tarifa incluye un aumento de los bienes y servicios de las cosas que vendemos, es un gasto operativo bien importante y ese aumento es considerable”.

La presidenta de la cámara manifestó que se reunieron la semana pasada y le plantearon sus argumentos y solicitaron a la empresa toda la información del nuevo aumento.

“Espero que sea la primera de otras reuniones para lograr una coordinación que nos permitan entender porque ese aumento de tarifa y cómo podemos lograr que eso perjudique a un sector comercial que ya de por sí viene sufriendo por la pandemia, por el 7 más 7 y por la falta de venta que ha disminuido notablemente”.