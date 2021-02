Denuncian jubilación forzada de funcionarios policiales de Guárico

Más de 20 efectivos policiales adscritos a la Policía Estadal de Guárico denunciaron que fueron destituidos de sus cargos y pasados a las nóminas de jubilados por órdenes del director del cuerpo policial.

El comisionado Santos Pimentel, con 23 años de servicio, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias, que se presentaron a la gobernación del estado para entregar un documento al mandatario regional sobre algunas irregularidades que se están presentando en la institución policial y la jubilación de un grupo de comisionados de este departamento.

“El día de hoy nos encontramos acá entregando este documento, ya que estamos ejerciendo un recurso ante el gobernador, en vista de que el ciudadano director de la policía del estado Guárico, en ningún momento no ha manifestado sobre la situación de una jubilación forzada o un despido indirecto, que está haciendo con este grupo de comisionados de la policía estadal de Guárico”.

Pimentel explicó que “en este acto ilegal hecho por el director de la policía se han violado todos los derechos como ciudadano, como es el artículo 49 de la constitución, no sé si es por desconocimiento o es asesorado de una manera no formal”.

Por su parte el comisionado Freddy Jesús Bandres señaló que se dieron cuenta que estaban fuera de la nómina de trabajadores activos cuando revisaron el sistema Sisa y se encontraron con esa condición de jubilados.

Bandees indicó que no entiende por qué lo jubilan, si todavía no cumple con los años de servicio dentro de la institución para salir pensionado.

“Entonces me veo en esta situación donde me están jubilando, donde según la ley de jubilados y pensionados del artículo 3, indica que para jubilarme a mi tengo que tener 60 años y mínimo 25 años de servicio, y si no tengo 60 años, tengo que tener 35 años en servicio y no cumplo para el caso de los hombres, no cumplo ninguno de los requisitos”.

“Es una jubilación arbitraria, es una jubilación forzosa nosotros estamos aquí ante el ciudadano gobernador, vamos introducir un documento donde e petitorio es que él tenga la tutela administrativa y pueda revertir una decisión que nos está afectando”.

Héctor Castillo, otro de los comisionados afectados, explicó que tiene27 años de servicio y que mantiene una trayectoria impecable dentro del cuerpo policial por lo que le sorprende esta jubilación.

“Somos 24 funcionarios pertenecemos al nivel estratégico, vale la pena resaltar eso, somos parte de la plana mayor y tenemos el mayor peso de responsabilidad dentro de la institución”.

“Con la llegada de este ciudadano director, el general Miguel Urieta Manrique, nos han tenido por largos meses sin ocupar ningún cargo dentro de la institución, lo cual se constituye como un acto de corrupción ya que estamos devengando un sueldo sin justificarlo de ninguna manera”

Castillo denunció, que dentro del cuerpo policial hay 300 funcionarios que han introducido su jubilación y todavía no se la han dado.