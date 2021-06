Denuncian la muerte de cuatro personas en Guárico por falta de oxigeno

Familiares de pacientes hospitalizados en el sexto piso del hospital Doctor Rafael Zamora Arévalo de Valle de La Pascua, estado Guárico, denunciaron que a la dos de la madrugada de este jueves 24 de junio se acabó el suministro de oxígeno en este área y ocasiono la muerte de cuatro personas que se encontraban recluidas con síntomas asociados a la COVID-19.

Norexci Márquez, hija de la señora Eric María Rengifo, de 69 años, aseguró que su mamá falleció después de dejar de recibir oxígeno, cuando el suministro falló en la habitación donde se encontraba internada.

Márquez indicó que su mamá llevaba 25 días hospitalizada y se encontraba recibiendo oxígeno. “A las 2:00 am se acabó el oxígeno y no nos avisaron. Una hora y media después nosotros nos dimos cuenta ya que nuestros familiares estaban empeorando. Ninguna autoridad del hospital dio la cara, solo los médicos y enfermeras lucharon con nosotros, pero no fue suficiente, ya que mi mama murió”, aseguró la denunciante.

Agregó que “la sub directora del hospital subió fue en la mañana y solo fue a donde tiene sus «pacientes especiales», a nosotros nunca nos dio la cara para explicarnos qué pasó. A las 6:15 am fue cuando restablecieron el servició de oxígeno, no es justo, si no tenían oxigeno debían participarnos y nosotros buscábamos la manera de tener alguna bombona de reserva”.

Por su parte Iris Herrera, quien es familiar del paciente Pedro Oronel, también de 69 años, y quien tenía 20 días hospitalizado, murió cuando dejó de recibir el oxígeno, señaló que “necesitamos que las autoridades municipales se aboquen al hospital, no es justo que en la madrugada las tuberías se congelaron por falta de oxígeno y varios pacientes murieron, mientras que otros quedaron mal de salud”.

Otro de los pacientes fallecidos fue Jesús Padrino, de 72 años, quien tenía 10 días hospitalizado y Reina Medina de 53 años, quienes se agravaron y murieron a dejar de recibir el oxígeno.

Cabe destacar que a través de las redes sociales se hizo viral una nota de voz n donde se escuchaba a la sub-Directora del hospital, la doctora Virginia Oropeza, pidiendo que esperaran a que llegara el doctor de guardia para que descongelara los tanques de oxígeno.

Según los mensajes Oropeza indicaba “que se esperen allí, yo tengo 4 pacientes graves allí, pero no todos están tan graves así, esperen que llegue el doctor para que le quite el hielo al tanque, eso fue que como está bajo el flujo, el tanque se congeló”.

En otro audio se pudo escuchar que la doctora asegura que en otras oportunidades han tenido como reserva de oxigeno hasta 20 pulgadas “esas 40 pulgadas da para mantener el suministro hasta las 6:00 am, hemos tenido hasta 20 pulgadas y da para suministrar”.

Hasta los momentos ninguna autoridad de salud del estado Guárico se ha pronunciado ante esta situación. Familiares de pacientes del sexto piso y triaje respiratorio piden que esta situación no se vuelva a repetir ya que la vida de sus seres queridos corre peligro.

Se pudo conocer que la cisterna de oxigenó llegó a las 6:00 am y recargó el pulmón del hospital de Valle de La Pascua. Además, un vídeo subido a las redes demuestra cómo los trabajadores del hospital intentaban descongelar el disipador del sistema de condensación, el cual estaba congelado debido al poco oxigeno que tenían en reserva.