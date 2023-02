Denuncian que desde hace tres meses no llegan las bolsas CLAP a Guajira

Varias familias de la comunidad de Marichen II, en el municipio Guajira del Zulia, denunciaron que desde hace alrededor de tres meses no se les vende la bolsa del CLAP que ofrece el Gobierno nacional.

Los habitantes reclamaron por la irregularidad en la venta de las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puesto que unas cuantas familias se están quedando sin el beneficio y no saben adónde dirigirse para denunciar. Dijeron sentirse cansados y desatendidos.

“Desde noviembre no hemos comprado (la bolsa CLAP). No tenemos leche. No tenemos dolientes en la Guajira, ni a quién acudir. No tengo palabras ni para decir el vacío que siento”, dijo un padre de familia.

“Cuando viene el Mercal, no más vienen 4 kilos de arroz. No tenemos dolientes. Nosotros preguntamos y nos dicen “ya va, ya va“. Cuando hay elecciones, sí entra todo el mundo, líderes, y ofrecen Mercal. Ahí sí sale la bolsa”, expresó una habitante a Radio Fe y Alegría Noticias.

Las irregularidades en el abastecimiento de las bolsas de comida del CLAP se agudizan con el transcurrir de los meses, incidiendo negativamente en el acceso a la alimentación para las familias más vulnerables de esta entidad zuliana.

En la región fronteriza, pese a que el Ejecutivo nacional ha recordado en reiteradas veces que su costo es en bolívares, los habitantes de la Guajira tienen que pagar con la moneda colombiana. Asimismo, cada vez que llega la bolsa tienen que pagarla a un precio nuevo. La última vez pagaron 12 mil pesos colombianos, que serían, actualmente, 60 bolívares.

Para los pobladores, las bolsas CLAP quedaron lejos de ser un subsidio del programa de atención social.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

