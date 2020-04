Denuncian que docentes en Guárico no están preparados para clases virtuales

La denuncia el hace el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guárico (Sinteg), Luis Medina.

Medina señaló que le hacen un llamado a todos los docentes a que se tranquilicen ya que el Ministerio “no ha dicho toda la verdad”.

Para él, el periodo escolar ya terminó y el ministerio “quiere inventar con una clase online para las que no existe la capacidad” para todos los alumnos reciban esas orientaciones de parte de sus docentes.

“No todos los docentes tienen teléfonos inteligentes, ni tienen línea de Cantv, ni Internet. En virtud de esa situación, es imposible e inviable que todo los alumnos reciban vía online esas clases. Primero, no estamos preparados para esa situación, segundo, esto que está planteado en el país es la salud pública”, acotó.

Luis Medina presidente de Sinteg. Foto: Cortesía

Medina comentó que le están proponiendo al ministro que le pague a los educadores del país, el equivalente a un Petro para que puedan solventar sus gastos alimenticios en estos 30 días más de cuarentena social.

“Nosotros no vamos acatar ese llamado, ya que el docente no tienen siquiera cómo comer. Más bien le estamos lanzado una propuesta al ministro, que le un Petro a cada docente para que pueda solventar el problema alimentario durante estos treinta días más que acaban de lanzar. Un cartón de huevo cuesta ya 500 mil bolívares y un kilo de queso 500 mil y al docente no lea alcanza con la quincena que percibe”, destacó.

El sindicalista denunció que el gobierno “no cumple con el contrato colectivo y solo paga cuando le conviene”, como fue el caso del bono de Semana Santa que calificó como “una burla”.

“La quincena que usted nos da, no cumple con el contrato colectivo. Para pagar el bono de Semana Santa de 4 mil 750 bolívar sí cumple, verdad. Pero para pagar el 280% que les debe desde el mes de octubre de 2018, usted no cumple con esa situación”. dijo.

Por esta razón, “le hacemos el exhorto al Ministro de Educación y al presidente de la República que ahora estamos en cuarentena y estamos pasando por una situación de salud pública nacional, vamos abocarnos a la salud y a la alimentación, porque si no, no vamos a tener un próximo año escolar digno de un venezolano”.