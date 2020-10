Denuncian que zonas rurales en Guárico llevan dos meses sin servicio eléctrico

El Observatorio Ciudadano La Gente Propone en Altagracia de Orituco denuncia que zonas rurales de los municipios Monagas y Chaguaramas llevan más de 60 días sin energía eléctrica.

Luis Gustavo Herrera, veedor del observatorio, reportó que los cortes eléctricos cada día son más continuos y las parroquias pasan entre 3 y hasta 12 horas sin el servicio.

“Las autoridades no han prestado el apoyo, es cierto, el servicio es restituido, pero dura horas y en cuestiones de minutos ya se vuelve a ir. Estamos nosotros consecuentemente haciéndoles el llamado para que nos ayuden a resolver esta problemática que ya tiene casi sesenta días que nos están aquejando”, comentó.

Herrera señaló que ya han ejecutado un plan de pico y poda buscando una solución en los caseríos La Esperanza, Los Negros, Libertad de Orituco, Mamonal y Casianero que se encuentran ubicados en los dos municipios guariqueños afectados con los cortes eléctricos, pero no han dado con la falla.

“Sabemos que las lluvias ocasionan muchos factores, pero hemos realizado todos los enlaces correspondientes, hemos prestado todo el apoyo que se requiere, hemos hecho el plan pico y poda, hemos visitado una cantidad de fincas para que realicen su plan pico y poda, pero no le conseguimos la solución al problema”, dijo.

Las personas afectadas exigieron a las autoridades que esta problemática con el servicio eléctrico sea arreglada lo más ante posible, ya que están cansados de esperar.

“El llamado a las autoridades para que nos ayuden, porque ya no podemos almacenar alimentos perecederos porque se nos dañan. Eso nos da tristeza al ver que no podemos comprar una mortadela, no podemos comprar un pedacito de queso, una natilla, de hecho lo que tiene la posibilidad de comprar pollo y carne lo pueden hacer porque se dañan”, indicó el veedor.