Vecinos en Barquisimeto expresaron su preocupación ante la denuncia de tala y quema indiscriminada de árboles en zonas del este de la ciudad.

Entre estos casos que atentan con el ecosistema, se encuentra la tala de los árboles que están realizando en la carrera 25 con avenida Concordia, muy cerca de la avenida Venezuela.

Milagro Saldivia, vecina de la zona, dio a conocer que se está llevando acabo un ecocidio al talar árboles que son milenarios.

Saldivia también señaló que las personas que están desarrollando tales acciones tienen los permisos, pero que éstos no habrían sido otorgados bajo las medidas regulares.

“En el permiso, se alega que los árboles afectan al alumbrado y eso no es cierto. Como las autoridades no están al tanto de esto, es por ello que, me imagino, les dieron el permiso”, apuntó Milagro Saldivia.

Otros vecinos de la zona informaron a Radio Fe y Alegría Noticias que hace seis meses talaron el primer árbol. Luego, el viernes 6 de junio talaron el segundo, del cual en la calle todavía están partes del tronco.

El pasado martes 10 de junio intentaron cortar el tercer árbol, pero en esta ocasión los vecinos no permitieron que se talara.

De esta forma, la comunidad pide a las autoridades que se revisen los permisos de tala de árboles en Barquisimeto pues aseguran que no están ocasionando daños sino que son un pulmón para la ciudad.

