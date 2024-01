Denuncian vandalización de sedes de partidos políticos, ONG y particulares

Un grupo denominado Furia Bolivariana habría realizado grafitis con advertencias en varias regionales de partidos políticos de oposición venezolana el 23 de enero, según diversas denuncias, entre ellas de la ONG Provea.

Las sedes más atacas con grafitis fueron las de comandos de campaña del partido político Voluntad Popular.

Entre las sedes afectadas están la sede la Causa R en el estado Lara; la sede de Vente Venezuela en Caracas, Bolívar, Falcón, Monagas, Vargas, Anzoátegui, y Mérida; y la de Voluntad Popular en Delta Amacuro, Aragua, Táchira, Yaracuy y Barinas.

Fundaredes también fue víctima de los ataques con grafitis con la frase “Furia Bolivariana”.

La sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el estado Táchira y el Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz, estado Bolívar, también fue vandalizada, según denuncia pública.

#23enero | Anoche el Chavismo rayo las paredes de mi casa una serie de amenazas, la supuesta #FuriaBolivariana está cargada de #COBARDÍA.



Sepan que no me da miedo, no le temo a la "furia" de unos cobardes.



Haremos la respectiva denuncia al MP, pero antes VAMOS A MARCHAR. pic.twitter.com/72yLWel4PG