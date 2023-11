Deportistas cubanos pedirán asilo en chile

Los deportistas cubanos están representados por el abogado Mijail Bonito. El Estado chileno podrá negar o aprobar la solicitud.

Durante los Juegos Panamericanos, un grupo de deportistas de la delegación de Cuba abandonó la concentración para no regresar a su país.

La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá declaró a la prensa local que “Sabemos que hoy (…) cinco personas se acercaron a solicitar refugio. No podemos decir quiénes son, porque este proceso tiene una característica de reserva”.

La ministra detalló que esos cinco cubanos se suman a otro deportista de la isla caribeña que ya había solicitado refugio.

Sobre la situación migratoria de otros deportistas que no regresaron a Cuba, la ministra explicó que no saben dónde están, pero que “hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país”.

Todos forman parte del grupo de ocho atletas de la delegación cubana que decidió permanecer en Chile con la intención de acogerse al asilo o refugio.

De acuerdo con fuentes periodísticas cubanas, los deportistas que se habrían separado de la delegación oficial cubana serían seis jugadoras del equipo femenino de hockey de césped -Yunia Milanes, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González y Helec Carta y Geidy Morales- y el medallista de bronce en 400 metros vallas

Deportistas cubanos de vuelta a la isla

Como ocurre recurrentemente, las delegaciones de Cuba vuelven incompletas después de eventos internacionales en países democráticos.

Esta vez fueron ocho los pasajeros que no embarcaron el avión de vuelta. En el pasado Clásico Mundial de Béisbol, un pelotero no regresó de los Estados Unidos.

Esta vez, el gobierno chileno detalló el martes que de los 412 miembros de la delegación cubana que llegó a Chile con motivo de los Juegos Panamericanos, 391 dejaron el país y 21 se mantenían en territorio chileno.

Una vez que se presenta la solicitud de refugio, las personas en esta condición reciben una visa por ocho meses, que les permite trabajar en Chile y que puede ser renovable mientras las autoridades pertinentes realizan el análisis de cada caso.

