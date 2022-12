Deseos no empreñan

Va esmollejado. No lo para nadie. ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¡No!.. ¡Es el dólar! La moneda del oprobioso, criticado y malévolo imperio. No come cuento, ni melodía. Se vino a antojar justo las últimas semanas del año. Cuando nos preparábamos para celebrar la época decembrina.

La mayoría quedamos con los crespos hechos. En los proyectos de fin de año quedaron agazapadas las hallaquitas, el pancito de jamón, la uvitas de la medianoche, las pantaleticas amarillas, las guayacolitas, y pare usted de contar.

Desde hace tiempo la cacareada revolución se encargó de destripar, esmonyingar, desvanecer el otrora bolívar. Aquel con el que varias generaciones navegaron y sortearon algunas crisis, entre ellas, la del sonado “viernes negro” de la década de los 80 que hoy luce como un “niño de pecho”, porque lo que está en juego ya no es el estreno de Año Nuevo, ni pintar la casa, ni el ponche crema para brindar, sino la papa. La comida de nuestras familias. El sustento diario para sobrevivir.

Lo peor del cuento es que los voceros encargados de la política pública económica del país dicen, hablan, publican, emiten ideas y conceptos pero no aterrizan. Al menos así luce hasta ahora. El primero que dijo algo fue Jesús Faría integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y flamante presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El diputado sentenció: “haremos todo lo posible para que se estabilice la tasa de cambio”. Eso lo dijo el jueves 8 de diciembre cuando el dólar “bueno” estaba en 12 y pico y el dólar “perverso” en 16 y pico. 24 horas después de esas declaraciones el “bueno” pasó los 14 bolivitas y el “perverso” se encaramó sobre los 18 bolos. Callaíto te veis más bonito Chuchito.

Este sábado tempranito el ciudadano presidente Nicolás Maduro tuiteó: “frente al dólar criminal ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial. Garantizaremos una navidades felices venciendo las mafias mayameras”.

A media mañana, de este mismo sábado la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien a su vez es la ministra de Finanzas, publicó: “hemos trazado un conjunto de acciones en defensa del mercado cambiario y la tasa oficial, perturbados por el dólar criminal especulativo”.

Más tardecito Tareck El Assami quien es vicepresidente del Área Económica escribió: “el Presidente ha instruido implementar un conjunto de medidas para proteger a nuestro pueblo frente a los que persisten en la perniciosa guerra económica”.

Mijitos, digan cuáles son esas malayas medidas y acciones porque decía mi abuela que “el infierno está lleno de buenas intenciones y para hacer muchachos hay que mover ese rabo y menear el chocolate”.