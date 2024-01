Desmienten aumento de casos de Covid-19 en el centro-sur de Anzoátegui

Adixa Castro, directora del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, desmintió las informaciones difundidas en redes sociales sobre un presunto aumento de casos de Covid-19 en los municipios Simón Rodríguez y Anaco, ubicados en el centro-sur de Anzoátegui.

Castro pidió a la ciudadanía no confiar en cadenas alarmistas que circulan en grupos de mensajería instantánea, aclarando que el escrito difundido que aseguraba la expansión del virus bajo la forma de la subvariante Pirola en dichos municipios es completamente falsa.

“Yo no he mandado ninguna cadena, yo no he escrito nada de eso”, enfatizó la directora del centro de salud, quien resaltó que siempre es importante prevenir enfermedades transmisibles mediante medidas básicas como el lavado de manos.

Asimismo, aclaró que el uso del tapabocas en el hospital se debe a la temporada de influenza estacional.

“En enero empieza la época de influenza estacional y cuadros gripales. Es prudente que si van a una institución de salud usen el tapaboca porque va mucha gente con enfermedades transmisibles por vía aérea”, explicó.

Por otro lado, algunas instituciones educativas están exigiendo a los alumnos el uso de la mascarilla, mientras que en los colegios que aún no han aplicado esta medida, muchos padres y representantes optaron por proporcionar este implemento a sus hijos a fin de evitar posibles contagios de Covid-19.

Castro concluyó instando a la población a no difundir información falsa que genere caos y conmoción social, exhortando a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Con información de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.