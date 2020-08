Despiden a futbolista del JBL Zulia por solicitar una constancia de trabajo

Juan Chourio, portero del Deportivo JBL Zulia (que milita en la segunda división de fútbol en Venezuela), colgó en su cuenta de Twitter una conversación que sostuvo con Luis González, gerente general del Club, al momento de pedirle una constancia de trabajo.

El jugador necesitaba este requisito para poder realizar un curso que ofrecía la Federación Venezolana de Futbol para acreditar entrenadores, pero a cambio de eso, pidieron que fuera a “firmar el finiquito del contrato” y que entregara su uniforme.

el día de ayer solicite una constancia de trabajo al club @DvoJBLZulia para poder participar en el curso y acreditaciones para entrenadores dictado por la @FVF_Oficial la cual fue condicionada, firmar el finiquito e ir a entregar el uniforme, una VERGÜENZA pic.twitter.com/gote2DgljY — Juan Chourio Diaz (@juanchourio) August 21, 2020

En la nota de voz se escucha a González decir, “hablé con Wilson (presidente del equipo) para que retires el finiquito y entregues tu uniforme como habían quedado, después me autoriza para entregarte la carta”.

También se escucha la respuesta del futbolista donde asegura que los puede demandar porque no les han entregado recibo de pago.

“Me negaron algo tan simple como una carta de trabajo” Juan Chourio

Sin cuentas claras

En un hilo de tuits continuó informando que los 15 mil dólares que la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), había entregado a varios equipos, entre ellos JBL por el “Programa Evalutión”, y asegura que no recibieron ni siquiera un mes de salario.

Anteriormente se había acordado con los jugadores que iban a recibir un pago de dos meses, pero según Chourio nunca llegó.

“Alegaron que en el club había una nómina de 90 empleados y te aseguro que máximo son 45. Sacaron por ahí que tenían un grupo femenino y que debían cancelarle, pero esos recursos fueron enviados para una plantilla profesional” Juan Chourio

Con ese dinero se iba a apoyar económicamente a los jugadores afiliados a la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela (Aufpv) como objetivo colaborar con los clubes y especialmente sus jugadores ante la paralización de actividades por la pandemia del Coronavirus.

De acuerdo con Chourio, entre parte administrativa, plantilla y cuerpo técnico no invirtieron ni tres mil dólares, “te deja mucho que pensar, de qué hablar y no me queda nada por dentro, yo creo que maquillaron todas esas cifras”, expresó.

Dijo que ya se comunicó con la Aufpv para proceder de manera legal y así llegar a una solución.

Declaró también que este tipo de situaciones no pueden seguir sucediendo y que dicha disciplina se ha deteriorado desde antes de la pandemia por personas como las que hay en su equipo.

Malabares para poder comer

Al no contar con un sueldo que le permita satisfacer sus necesidades, Juan, como muchos otros jugadores, han tenido que hacer realizar varios oficios para poder sobrevivir recibir dinero. “Yo sin pena barro frentes, vendo tequeños, siempre buscando la manera”, indicó.

Chourio comenzó a dar clases personalizadas de porteros, entrenamientos funcionales y desea adquirir más conocimiento para poder ser un jugador integral.