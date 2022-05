Desvinculan nueva explosión en La Habana con la registrada en el hotel Saratoga

Una nueva explosión se registró en La Habana Vieja producto de una fuga de gas durante la madrugada de este miércoles 11 de mayo, confirmaron oficialmente a través de medios locales.

De acuerdo al informe preliminar que maneja el Coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, tres personas resultaron heridas luego de que la llave del “salidero” de gas se mantuvo abierta. Por este hecho tres apartamentos tuvieron pérdidas materiales.

Oficialmente detallaron que el “salidero” de gas mantuvo sus llaves abiertas y cuando alguna persona encendió la luz, ocurrió la explosión.

Luis Carlos Guzmán aclaró que este hecho está desvinculado con lo ocurrido en el hotel Saratoga que dejó 30 muertos. “Más adelante ofreceremos más información sobre el suceso”, dijo el funcionario a medios locales.

Una de las personas heridas ya había recibido el alta médica, mientras un adulto mayor presenta severas quemaduras en todo su cuerpo.

