Deyna Castellanos se contagió de COVID-19

Fue la propia futbolista venezolana quien reveló la información de que había dado positiva de la COVID-19 este martes 18 de agosto.

A través de un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter hace saber que, debido a la enfermedad, tendrá que quedarse en aislamiento y, por ello, no podrá acompañar al club “colchonero” en los cuartos de final de la Champions League femenina.

Castellanos aprovechó para enviar un mensaje a la afición del Atlético de Madrid y agradeció el apoyo y el cariño de los seguidores del club español.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League femenina el próximo viernes 21 de agosto.

Castellanos también hace un llamado a las personas a “seguir haciendo conciencia y a seguir todas las medidas sanitarias”.

La venezolana asegura que “saldemos de esto con empatía y con esfuerzo de todos”.

El comunicado cierra con un “nos vemos pronto desde la cancha”.

Aunque Deyna no podrá jugar el partido de cuartos de final con su equipo ante el Barcelona, podría estar recuperada para la final del torneo que será el 30 de agosto.

Pero para que esto ocurra, el cuadro capitalino tendría que vencer a su similar catalán y, luego, ganar las semifinales que se jugarán el 25 y el 26 de este mes.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE