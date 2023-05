Diana Sanoja, la diseñadora que transforma jeans en piezas de moda sostenible

Desde el año 2014, la diseñadora de modas zuliana, Diana Sanoja, confecciona productos que son amigables con el planeta al transformar jeans en desuso en piezas de moda sostenible aplicando la técnica ‘upcycling’ o suprareciclaje, con el objetivo de darles un sentido emocional y de reutilizar materias primas textiles que siguen teniendo vida útil.

Sanoja, directora creativa y CEO de la marca La Estación Sanoja, confesó en el programa Háblame Bajito, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, que comenzó a trabajar con dicha técnica desconociendo de qué se trataba ese término y sin saber cómo la moda estaba perjudicando al planeta e incluso antes de que se hablara respecto a esa problemática.

“Lo que me gustó de esta técnica es que me enamoré del proceso. Cada vez que iba a elaborar un diseño, hacía uno diferente. Cuando eres creativo, lo que quieres es crear y nunca me ha gustado hacer colecciones en cantidades industriales ni tampoco en serie; me gusta crear piezas únicas”, aseguró.

Sanoja comentó que lo más interesante de este emprendimiento es que es un proceso espontáneo de aprendizaje y experimentación, que ha ido mejorando por medio de la práctica constante. “Me di cuenta después de algunos años que había creado un sistema de producción diferente al tradicionalmente conocido”, dijo.

Marca líder en moda sostenible

Todo esto la llevó a posicionarse como una de las marcas líder en moda sostenible de Venezuela, quedando en el año 2021 entre los mejores 500 proyectos sustentables de Iberoamérica en los Premios Latinoamérica Verde.

“La moda es un lenguaje que habla de nosotros y creo que cada uno tiene un lenguaje que es único y de esa misma forma nos vamos comunicando y expresando a través de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra forma de vestir”, manifestó.

Añadió que se preordenan los pedidos; es decir, que va fabricando lo que le solicitan y todos los meses lanza al menos un producto nuevo. Las líneas son pequeñas y con contados ejemplares. Por ejemplo, solo tres tallas por cada diseño, por lo cual, no es mayorista.

“La idea de este proceso y de esta nueva forma de consumir moda es que la gente sea más consciente al momento de comprar y que las empresas sean más conscientes al momento de producir”, resaltó.

