Dimite el comisionado de DD. HH. de Bukele

Andrés Guzmán ejerció como el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de Nayib Bukele hasta este lunes 19 de mayo.

El mismo exfuncionario dio a conocer la noticia de su dimisión a través de la red social X en horas de la madrugada de este lunes.

“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayob Bukele”, publicó Guzmán en X.

Andrés Guzmán, un ciudadano de nacionalidad colombiana, ejercía el cargo desde inicios del 2024.

Su carta de renuncia data del 15 de mayo y según afirmó, el presidente Bukele la aceptó desde el 16 de mayo.

Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente @nayibbukele . Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni… pic.twitter.com/rxItk81Mrk — Andrés GUZMAN CABALLERO (@andresguzm) May 19, 2025

¿Por que renunció Andrés Guzmán?

En la misiva difundida por el ahora exfuncionario del Gobierno de Bukele, no hay señalamientos concretos ni afirmaciones precisas.

Guzmán señaló que “renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos”.

Renuncia tras la detención de tres activistas en El Salvador

Se renuncia coincidió con la detención de tres activistas salvadoreños.

En las últimas horas, se conoció de la detención de la jefa de la organización humanitaria Cristosal, Ruth López. También detuvieron al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al presidente de una cooperativa de campesinos, José Ángel Pérez.

#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.



Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025

Siempre negó las supuestas violaciones de derechos humanos en El Salvador

Durante su permanencia en el cargo como comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, siempre negó la ocurrencia de violaciones de derechos humanos en El Salvador.

También se mostró contrario a los documentos, informes, declaraciones y otros que señalan al Nayid Bukele y al Estado como violadores de derechos humanos.

En julio de 2024, negó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en las cárceles salvadoreñas se realicen torturas y desmarcó al Estado de las muertes de personas detenidas.

“En El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan a las personas. Esto no es una lucha política, no son centros de concentración”, aseguró, en ese momento, Guzmán.

Con información de EFE.

