Diosdado Cabello asegura que “cada día mi fe es mayor”

Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitió un nuevo mensaje a través de la red social Twitter este miércoles por la mañana y aseguró que su fe es mayor con el paso de los días.

Una vez más reiteró su agradecimiento a sus seguidores: “gracias por esas oraciones hermosas por todos los enfermos y enfermas, nunca nos hemos sentido solos”.

El mensaje publicado este 5 de agosto es el tercer mensaje que publica en el mes luego que hiciera públicos textos muy breves y de forma relativamente similares entre el 2 y 3 de agosto.

Cabello permanece aislado y en tratamiento médico desde el 10 de julio desde que anunció que había contraído el Coronavirus.

Que feliz me siento, la fuerza de nuestro Pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes, regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del Pueblo no lo cambio por nada, tengan la certeza que Nosotros Venceremos!!