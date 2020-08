Diputados indultados por el gobierno no admiten la medida

Inmediatamente después de que el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez anunciara que mediante decreto se libraba indulto presidencial para 110 personas, entre ellas varios diputados de la AN, se originaron reacciones de algunos de los parlamentarios que se encuentran en el exilio.

Uno de los primeros en responder a la medida fue el diputado Américo de Grazia, quien se encuentra fuera del país desde el año pasado.

El parlamentario del estado Bolívar escribió en su cuenta personal de twitter que como no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la república tampoco admite que se le haya indultado porque no habría cometido ningún delito.

De Grazia le exigió, por el contrario, al primer mandatario nacional que renuncie y que “indulte” al país de la supuesta usurpación en la presidencia.

Otra de las parlamentarias que reaccionó fue la diputada Mariela Magallanes, también fuera del territorio nacional, actualmente radicada en Italia.

Igualmente en su cuenta personal de la red social Magallanes siguió el mismo tono de su antecesor al señalar que ni Maduro es presidente ni ella es una delincuente.

Por otro lado, dijo abogar por los que considera “prisioneros de guerra” para que también sean liberados.

Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal

Por su parte, el diputado Richard Blanco, de Alianza Bravo Pueblo, exiliado también, respondió que “indulta quien tiene legitimidad” y siguiendo a sus colegas De Grazia y Magallanes, dice no ser culpable del señalamiento que se le hizo al acusársele de atentar contra la institucionalidad del país.

Indulta quien tiene legitimidad.

Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo; por el bien de Venezuela 🇻🇪 . Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación.