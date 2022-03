Dirigentes estudiantiles de Lara condenan invasión de Rusia a Ucrania

Dirigentes estudiantiles de las diversas casas de estudios en Lara se concentraron este jueves 3 de marzo frente a la universidad Fermín Toro en el noreste de Barquisimeto en rechazo a los hechos de violencia en Ucrania.

«No puede ser la sangre del pueblo ucraniano ni la de ningún pueblo lo que le dé a alguna nación de vocación imperial su condición de imperio, esa época ya pasó, los imperios quedaron en siglos anteriores», así lo declaró José Carlos Jiménez, representante del Frente Estudiantil Nacional de Acción Democrática (FenAD) Lara.

Los jóvenes condenaron en rueda de prensa el uso de la guerra, en pleno siglo XXI, como método para controlar naciones, países y tener «una especie de nuevo imperio en Europa y en todo el mundo, a base de los fusiles y de las balas».

«La pretensión de un gobierno o de una individualidad no puede poner en vilo, la seguridad, estabilidad, no sólo de un país y de un continente, sino de todo el mundo, sencillamente por la pretensión y el afán de un gobierno de anexar un país en un territorio que tiene identidad propia, que no se siente ruso y que tiene además legítimo derecho de defenderse ante una agresión de esta magnitud y de esta proporción», manifestó Jiménez.

El dirigente estudiantil destacó que ninguna razón histórica, política, económica ni de otra índole, tiene justificación alguna para la agresión militar de Rusia a Ucrania, «que a siete días del conflicto hoy deja un saldo de más de 2 mil civiles fallecidos, decenas y centenares de heridos».

«Hoy en este este pronunciamiento conjunto, unitario, hacemos un llamado a la paz, al cese al fuego, a que la palabra y la política se impongan para solucionar un conflicto que nunca debió producirse y que nunca debió llegar a lo que estamos viendo. Hacemos votos por la negociación porque pueden haber consecuencias aún más graves, hacemos votos porque no sea así, este conflicto ha sido ocasionado única y exclusivamente por la acción unilateral de un país, agrediendo a otro, se violan tratados y pactos internacionales, se violan mecanismos universalmente aceptados que son inviolables», enfatizó.

Llaman a respetar el Derecho Internacional Humanitario

Kerson Carvalho, miembro del FenAD Lara, recalcó de igual manera el llamado a la paz e instó al respeto al Derecho Internacional Humanitario, a los acuerdos multilaterales como el Acuerdo de Ginebra y Protocolo de Minsk, que más allá de rechazar la guerra, regulan la manera en que los Estados usan su fuerza dentro del conflicto.

«En estos momentos la fuerza sin medida de estos actos bélicos están llevando a que más de 250 mil personas ya se han desplazado al resto de países en Europa, así como más de 2 mil personas fallecidas civiles, urgimos por la reconciliación por medio de instancias diplomáticas», puntualizó Carvalho.

Por Verónica Tablante