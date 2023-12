Discriminación a pacientes con VIH está vinculada a la falta de educación

Para Alfredo Mendieta, integrante de la Fundación Mavid Carabobo, el hecho de que aún persista estigmatización y discriminación contra los pacientes con VIH es la falta de educación sobre el tema, por lo cual educar es una de las principales laborales de los activistas.

“El estigma y la discriminación sigue prevaleciendo, a pesar de existir una Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares, promulgada por el Ejecutivo en el año 2014”, dijo Mendieta en el espacio Conversaciones Fuera del Aire, transmitido por el Instagram de Radio Fe y Alegría Noticias, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida que se conmemora este 1ro de diciembre.

Al mismo tiempo, lamentó que en algunas empresas se hagan pruebas de diagnóstico de VIH —incluso sin el consentimiento de la persona— como requisito para ingresar a trabajar.

“La Defensoría del Pueblo es el organismo encargado de articular estas denuncias. Sin embargo, a veces las mismas personas con VIH tienen temor de denunciar o no se les hace seguimiento a las denuncias”, declaró.

Campañas de prevención y sensibilización

En este sentido, afirmó que las campañas de prevención y sensibilización son fundamentales. En Mavid, pese a los escasos recursos con los que cuentan, ejecutan un trabajo comunitario que incluye los testimonios de personas que viven con el VIH.

Al personal de salud, también les dictan talleres para recordar lo importante que es mantener plena discreción y confidencialidad a la hora de notificar un diagnóstico.

Igualmente, distribuyen preservativos de forma gratuita y alientan a realizarse la prueba de manera confidencial y segura, porque cuando se obtiene un diagnóstico y tratamiento temprano el individuo puede gozar de una vida normal.

Formas de transmisión

El también activista recordó que el virus de la inmunodeficiencia humana se contagia principalmente a través de ciertos fluidos corporales como el seminal, vaginal, sanguíneo y rectal.

No se transmite por contacto casual, como abrazos, apretones de manos, compartir alimentos, agua, o por el aire, ni por insectos como mosquitos.

“El VIH no discrimina edad, orientación sexual, ni color de tu piel. Si has tenido una relación sin protección, estás expuesto no solamente al VIH sino muchísimas otras patologías, como el VPH”, detalló Mendieta.

VIH y embarazo

Las mujeres con VIH pueden tener hijos sanos con la atención médica adecuada y siguiendo los protocolos recomendados para reducir el riesgo de transmisión: por ejemplo, dar a luz por cesárea y no amamantar.

En Venezuela, el tratamiento antirretroviral depende exclusivamente de los organismos internacionales, especialmente del Fondo Mundial, y es distribuido en ciertas farmacias.

Vale acotar que el VIH es el virus que causa el Sida, el cual significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y las personas que tienen VIH no siempre llegan a desarrollar el Sida.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se celebra el 1ro de diciembre de cada año. Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1988 para aumentar la conciencia global y demostrar solidaridad.

Sobre Mavid

La Fundación Mavid labora de lunes a viernes hasta las 4:00 de la tarde, brindando consultas con diferentes especialistas a precios accesibles. En el estado Carabobo, tienen una gama de medicamentos disponibles, no solo para personas que viven con VIH, sino también para el público en general.

Sus medios de contacto son: 0412-039.03.02 / 0241-989.75.90. En Instagram están como fundacionmavid y en X (antes Twitter): @Fundacionmavid1.

