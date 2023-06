Especialista desmonta los mitos sobre el VIH

Hace 40 años que se detectó el primer caso de VIH, o Virus de Inmunodeficiencia Humana, en Venezuela, epidemia que con el transcurso de los años ha derivado en una enfermedad social, generando estigma y rechazo.

Esos mitos y falsedades alrededor de la infección son las que la doctora María Bavaresco, oficial de Salud de Unicef, quiere derribar.

“En primer lugar el VIH no se contagia, porque no está en el aire, se transmite”, dijo tajantemente Bavaresco en una entrevista al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

“La transmisión del VIH ocurre por el contacto directo con los fluidos entre la persona que tiene el virus y la que lo está recibiendo”, expresó.

Detalló que estos fluidos provienen de los órganos reproductivos tanto del hombre, como la mujer, sangre o leche materna.

En cuanto a la transmisión de dicha infección a los niños, niñas y adolescentes explicó que ocurre de tres formas:

A través de transfusiones sanguíneas, pero es muy poco probable porque se han establecido mecanismos de control que evitan que la sangre con el virus sea suministrada; sin embargo, en la historia, niños y niñas han adquirido esta infección por dicha vía. La transmisión de la mamá seropositiva en VIH a su bebé durante la gestación, el trabajo de parto y a través de la lactancia materna. “Esa es la principal causa de adquisición del VIH en la población infantil”, resaltó la especialista. La tercera forma es mediante el abuso sexual.

Atacar los mitos del VIH en edad escolar

La doctora Bavaresco resaltó la importancia de desmentir los mitos que se generan en torno al VIH desde la edad escolar y en la adolescencia aclarar cómo se transmite la infección.

“No se transmite a través de besos, ni abrazos ni estrechándose las manos, tampoco por compartir platos, vasos y cubiertos. Son mitos que existen y alteran la dinámica de la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH, y también su entorno. No se transmite mediante el sudor ni de las lágrimas ni la saliva ni por compartir la ropa. Nos encontramos con estos mitos en las comunidades escolares y es importante trabajar sobre ello”, alertó.

Agregó que estas falsedades producen conductas inapropiadas, como el rechazo y la discriminación hacia los pacientes que viven con VIH “que no tienen justificación”.

“Estamos hablando solamente de la vía de transmisión por fluidos y la experiencia es que trabajando en ámbitos escolares nos preguntan: ‘¿Si yo le doy un beso o abrazo a una persona, un niño, o un adolescente que vive con VIH me voy a contagiar?’. O el mito de: ‘el niño o niña seropositivo al VIH no lo vamos a tocar, vamos a alejarnos’. Eso no tiene ninguna justificación porque ese tipo de contactos no va a generar de ninguna manera la adquisición de la infección”, recalcó.

