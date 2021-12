Disidentes del chavismo llaman a votar por Sergio Garrido en Barinas

Al menos 30 firmas recoge el documento en el que dirigentes políticos, profesores universitarios y disidentes del chavismo llaman a votar por el candidato de la oposición, Sergio Garrido, a la gobernación del estado Barinas.

Entre los firmantes se encuentra el economista Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); Gabriela Ramírez, exdiputada de la Asamblea Nacional y ex Defenosra del Pueblo; el economista y docente Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas y el periodista Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación.

«En nuestra condición de ciudadanos venezolanos, demócratas y apegados a nuestra constitución, convocamos al pueblo del estado Barinas a participar masivamente en las elecciones regionales para elegir su gobernador, y con ello, ratificar la victoria popular ya obtenida el pasado 21 de noviembre de este año», expone el comunicado.

«Llamamos a votar por el ingeniero Sergio Garrido, candidato de una amplia confluencia de fuerzas políticas, sociales y culturales que expresan el sentimiento mayoritario de cambio del aguerrido y querido pueblo barines», agregaron.

En el pronunciamiento también mencionaron que la sentencia en la que se inhabilita a Freddy Superlano «es una intromisión del poder judicial en el poder electoral».

Calificaron ese hecho como una demostración del «proceder autoritario» por considerar que el gobierno violentó la soberanía popular que propinó una «derrota histórica al PSUV».

«La respuesta del pueblo no puede ser otra que reafirmarse en la vía electoral, de cara al evento convocado en Barinas para el 9 de enero de 2022, y en otros, en los cuales podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», determinaron.