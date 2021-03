Docentes del Delta exigen “buenos sueldos” más que vacunarse

Cinco docentes abordados por Radio Fe y Alegría Noticias dijeron tener dudas de vacunarse contra la COVID-19. Ellos han sido seleccionados como el segundo grupo en ser inmunizado en Venezuela, después del personal sanitario.

La duda no parte de los posibles efectos secundarios, sino como algún tipo de presión que pueda recaer sobre ellos, en el que los obliguen a trabajar aun con sus carencias en Delta Amacuro.

«No tenemos comida en casa, no tenemos gas, el sueldo no alcanza, no hay efectivo ni transporte, creo que la lista sigue, y esto es lo que realmente nos preocupa», dijo José Medina, un docente que, previo a la pandemia, apenas iba a su trabajo tres veces a la semana.

Safira Rojas coincide con su colega y lamentó no poder priorizar su vocación de educar, porque asegura es lo que la llena, «pero sin un buen sueldo ese amor no dura, si nos van a vacunar, bien, pero qué va hacer uno con hambre en un salón», dijo Rojas.

Sumando ambos sueldos, apenas llegan a 6 millones de bolívares, unos 3 dólares. Un empaque de harina vale 2 dólares. Entre los dos solo lograrían adquirir un harina y media.

Ellos se dedican a trabajos extra. Safira trabaja de doméstica y su colega José Medina sembrando y cosechando en una finca de Isla de Guara.

El resto de los abordados dijo recibir ayuda de familiares que están fuera de Venezuela y venden «cualquier cosa en la casa».

A los docentes abordados les preocupa más el hambre que el poder vacunarse o no. “Ambas cosas nos podrían matar igual”.