Docentes en Bolívar arribaron a la Monumental para insistir en reclamo salarial

Docentes y profesores universitarios en el estado Bolívar se concentraron, una vez más, en la Plaza Monumento a la CVG para insistir en su reclamo de aumento salarial y discusión de contrato colectivo.

Estas acciones corresponden a una iniciativa organizada en el ámbito nacional, a propósito del regreso a clases este lunes 08 de enero. A pesar de que los educadores llevan más de 12 meses en las calles, la realidad es que no ha habido respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo nacional, que este año prefirió invertir en otras áreas como el referéndum consultivo del pasado 03 de diciembre.

“El año pasado hicimos más de 3000 protestas los educadores. ¿Por qué iniciamos la jornada de protesta? Por la negativa del gobierno nacional y la ministra de educación de no dar respuesta a los gremios con el tema salarial. Lo que estamos pidiendo es salario y contrato colectivo. Aquí nadie tiene salario digno, servicio funerario, HCM. Estamos pasando las de Caín, los jubilados están peor todavía porque sufren diferentes tipos de enfermedades y no son atendidos. Esta lucha es de todos. Todos unidos con un mismo fin: nuestro salario”, expresó durante su derecho de palabra la secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aida González.

Durante el 2023, al menos 800 docentes en Bolívar recibieron suspensión de salario por su participación en protestas. Desde la Federación Venezolana de Maestros seccional Caroní, su presidenta, Carmelis Urbaneja, denunció una represión importante por parte del Estado para el cese de protestas.

Asimismo, profesores universitarios, trabajadores de las empresas básicas y funcionarios del sector salud se sumaron a la iniciativa, considerando que la precarización salarial ha venido afectando a todos los gremios de la ciudad.

“Estamos protestando por un presupuesto justo para las universidades. Queremos salarios dignos para los profesores universitarios y que nos paguen nuestras prestaciones sociales indexadas. Cerramos el año con un salario de apenas 15 dólares para un profesor universitario titular. Un profesor que tiene doctorado ganándose eso. Estamos aquí acompañando a todos los sectores de Guayana para visibilizar esta problemática. Exigimos una rectificación del Ejecutivo Nacional con el país”, manifestó el presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG, Raúl Brito.

Contratación colectiva de educadores continúa sin ser discutida

El reclamo del sector educativo responde a los bajos sueldos que reciben los docentes. Asimismo, el contrato colectivo gremial permanece vencido y no hay respaldo de que se esté trabajando en uno nuevo con los sindicatos no afectos al Estado.

Los maestros han venido proponiendo un salario de al menos 100 dólares para regularizar la situación y, hasta el momento, esta posibilidad ha sido negada por la ministra de Educación, Yelitze Santaella, quien informó en entrevista a Venezolana de Televisión que no se cuenta con los recursos para implementar un aumento.

Santaella ha reconocido públicamente que el nuevo contrato colectivo debe adaptarse a la realidad del país, puesto que su estructura data de hace 50 años. Sin embargo, hasta la promulgación de una nueva normativa, González afirmó que permanecen sin servicio de salud, pago de prestaciones y beneficios.

Cambio de modelo político

“El año pasado en estas fechas los trabajadores del país estaban en las calles exigiendo aumento salarial. Pasó todo un año y Nicolás Maduro no dio aumento de salario. Hoy la historia continúa. Los maestros y demás sectores están en la calle hoy exigiendo aumento salarial y protestando contra las condiciones de esclavitud laboral que impuso Nicolás Maduro. No es solo que desapareció el salario, es que no se respeta contrato colectivo, no hay condiciones laborales, no existe ni siquiera Ley del Trabajo en Venezuela”, alegó el excandidato a las primarias opositoras, Andrés Velásquez, quien hizo acto de presencia en el lugar.

En este sentido, los presentes vociferaron la consigna “elecciones ya”, destacando que exigen un cambio de modelo político para poder restaurar el orden en el país.

