Docentes en Guárico denuncian que directores no les aceptan las asistencias a asambleas

Representantes de la Coalición Magisterial del estado Guárico entregaron un documento a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para denunciar a los directores que no estarían recibiendo a los docentes la constancia de asistencia a las asambleas convocadas por el gremio.

Luis Medina, vocero de la coalición, manifestó que el documento lo introdujeron la semana pasada para rechazar la acción de los directores.

Según él, lo hacen para “intimidar a los docentes” y “para que trabajen toda la semana cuando las condiciones no están dadas para eso”.

“En virtud de esa situación, nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo para hacer valer nuestros derechos, denunciando al director que no está ajustado a la carrera docente, que es nombrado a dedo, o mejor dicho, que los funcionarios públicos nombrados por libre nombramiento y remoción no tienen competencia sobre la parte administrativa y sanciones sobre los docentes”, apuntó Medina, haciendo referencia a la Constitución y a la Ley del Trabajo.

Medina señaló que se está violado el artículo 51 de la Constitución, donde se “establece claramente que el ciudadano está en el derecho de participar en cualquier petición privada y que el funcionario no puede negarse a recibirla y, si se niega, puede ser objeto de destitución de su cargo”.

El sindicalista exigió que se tomen las correcciones necesarias y se investiguen las presuntas irregularidades dentro de estos planteles, donde los directores “se toman atribuciones que no le corresponde”.

“Ahorita vamos a plasmar dos escuelas. Por el espacio que tiene la Defensoría del Pueblo, va a ir recibiendo escuela por escuela y para así hacer un expediente y llamarlo a capítulo, manifestando que cada uno de ellos tienen que responsabilizar a cada docente. No lo hacemos directamente al Ministerio de Educación y a la Zona Educativa porque de allí no se ha emitido ningún memorándum que establezca que no se está recibiendo la asistencia a las asambleas. Entonces pesamos y presumimos que es una orden individual de cada director”.

Medina comentó que seguirán apoyando al gremio docente hasta que el gobierno decida aumentar o firmar el nuevo contrato colectivo, el cual sigue en la mesa esperando por su discusión.

“Nosotros manifestamos que hasta tanto no se firme el contrato colectivo y las condiciones no estén dadas, vamos a trabajar tres días y vamos a tomar dos días en asambleas, que es el mecanismo que nosotros estamos planteando, igual como se terminó el año escolar”, culminó.

