Docentes mantienen protestas en San Juan de los Morros

Después de dos días de protesta y marcha, educadores en San Juan de los Morros se mantenían este miércoles 11 de enero de “brazos caídos” en las instituciones educativas de la entidad.

Maury Pacheco, docente de la Escuela Básica Federación Venezolana de Maestro, ubicada en la calle principal de La Morera, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que la asamblea que estaban realizando en el plantel era para informar a los padres y representantes sobre su posición durante estos días de protesta.

Pacheco señaló que han recibido mucho apoyo de los padres y representantes, quienes también viven en carne propia la situación económica del país.

“He visto mucha receptividad de los representantes y de los vecinos de la comunidad que nos han demostrado su apoyo y nos han hecho saber que contamos con ellos para cualquier cosa. Porque al igual que nosotros, ellos son padres de familia y también están pasando por las mismas cosas que nosotros: el sueldo no les alcanza, no tienen que comer”, expresó.

10:40am Con brazos caídos docentes permanecen exigiendo salarios dignos en las afueras de los planteles de San Juan de los Morros @radiofeyalegria pic.twitter.com/z58NaTN0Dk — Xiomara López (@xiomaralperozo) January 11, 2023

Sueldo no alcanza para nada

La docente relató que lo que cobra no cubre para pagar pasajes, ya que vive apartado de donde trabaja y tiene que pagar dos pasajes por día. “Mi salario es de 140 bolívares quincenal y vivo en la comunidad de Los Flores, y el pasaje es de 7 bolívares por ida y yo tengo que ir y venir diario: serían 14 bolívares diario”.

“Si nos enfermamos el sueldo no nos va alcanzar. Si se enferma un familiar, el Ispame tampoco nos ayuda y si no se nos muere un familiar tenemos que hacer obras y maniobras para poder enterrarlos, velarlos o quemarlos. Nosotros mismos con la ayuda de los representantes hemos tenido que pintar las aulas, porque desde hace mucho tiempo no recibimos ayuda por parte del Ministerio con respecto a eso”, dijo Pacheco.

La docente realizó un llamado a la Ministerio para que vea la realidad que tiene que vivir a diario para sobrevivir con el sueldo que percibe como educadora.

“Yo a la Ministra de Educación le hago un llamado para que vea, para que se quite la venda de los ojos y se dé cuenta y se humanice y se dé cuenta de todo lo que está pasando en nuestro país”, sentenció.

