Docentes no se reincorporarán a clases en Machiques, según sindicato

De acuerdo con la secretaria general del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Zulia (SUMA), Margarita Lapeira, los docentes en Machiques no se reincorporarán al nuevo periodo escolar que inició el pasado 16 de septiembre, según el calendario escolar, ante la falta de condiciones laborales y de bioseguridad en los centros educativos.

La docente asegura que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) sigue sin cumplir los términos establecidos en el contrato colectivo, además de que el patrono no ha prestado apoyo con herramientas de trabajo para el sector educativo y continuar con las actividades escolares a distancia.

“Las condiciones no están dadas para dar inicio a este nuevo año escolar. No tenemos electricidad ni transporte público, no hay gasolina. El patrono no nos ha provisto de ninguna herramienta para que se puedan dar las clases no presenciales”, agregó.

La crisis en el país, los bajos sueldos y las condiciones que deben enfrentar los maestros día a día, ha derivado en la desmotivación del docente para iniciar con buen pie el periodo académico 2020-2021.

“Nosotros en distintas y reiteradas oportunidades hemos solicitado a Aristóbulo Istúriz que se siente para buscar las maneras de satisfacer al docente y que tenga un salario digno”, insistió.

Con COVID-19 y sin Ipas-ME, no se puede trabajar

Con la expansión de la pandemia en el territorio nacional aseguró la docente, con más de 26 años de experiencia, que los centros educativos no están en capacidad para poder iniciar las actividades escolares por que no cuentan con medidas de bioseguridad, para evitar que las escuelas sean focos de contagio del Coronavirus.

“Las instituciones educativas no cuentan con los protocolos de bioseguridad para hacerle frente a esta pandemia, que ha acabado con tantas personas en Venezuela”. Margarita Lapeira

Una de las dificultades que enfrenta el país es la falta de atención médica oportuna, en las que los docentes también se han visto seriamente afectados, pues el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipas-ME) no cuenta con insumos necesarios para su normal funcionamiento.

“No tenemos seguridad social, no tenemos un Ipas-ME que antes eran un desahogo para el docente verse con un médico u odontólogo. Los Ipas están técnicamente cerrados”, lamentó.

“Si todos lo hacen, nosotros acompañamos…”

Lapeira señaló que entre los directores de escuelas hay diversidad de matices en cuanto a la exigencia a los docentes para reintegrarse o no a las actividades educativas.

En esto, afirmó que hay directores que “comprenden la situación”, mientras que otros, “hacen lo imposible” para que los maestros continúen en sus actividades.

Por su parte, la directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Mildred Escorche, afirmó que si en Machiques los docentes van a paro la institución se sumará a la protesta, pues la crisis que vive el país afecta a todos por igual.

“Nosotros esperamos como colegio esperamos que todo el mundo se pare. Si todos lo hacen, nosotros acompañamos”, afirmó Escorche frente al paro convocado por el magisterio en el inicio del año escolar.

La regente de la unidad educativa privada, y afiliada a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) señaló que no toman “el primer paso” ya que en anteriores ocasiones lo han hecho y no han recibido apoyo suficiente.

“Nosotros no vamos a dar el primer paso. Ya tenemos la experiencia de que nos ponemos al frente y después muchos reculan”. Mildred Escorche

Sin embargo añadió que todos sufren las consecuencias de no tener condiciones optimas para ejercer sus funciones, tanto en la docencia como con otras competencias dentro de la institución.

El Colegio Nuestra Señora del Carmen continúa el proceso de inscripciones para las diferentes etapas educativas que va desde preescolar hasta diversificado, y que plantea iniciarse en su totalidad este lunes 05 de octubre, a pesar de la desmotivación del personal docente en el centro.