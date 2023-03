Docentes protestaron por presunta visita de la Ministra de Educación a Guárico

Este jueves 2 de marzo, un grupo de docentes tomó la Avenida Acosta Carles, en San Juan de los Morros estado Guárico, en protesta ante la presunta visita de la Ministra de Educación, Yelitze Santaella a una institución educativa en este sector.

Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores y representante de la Coalición Sindical Magisterial, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que decidieron plantarse a las afueras de la escuela, para decirle a la ministra que escuche los reclamos de los maestros y maestras que llevan un mes y medio exigiendo aumento salarial.

“En esta oportunidad nosotros los maestros del estado Guárico, aquí específicamente en San Juan de los Morros, descubrimos que la ministra venía a dar un discurso en la única escuela que se encuentra con la mitad de la escuela trabajando. Nosotros queremos abordar a la ministra y se nos dijo allá afuera, en nombre del jefe de zona, que la ministra nos iba a atender. ¿Por qué el engaño?”, se preguntó De La Rosa luego de que no se concretara la reunión.

De La Rosa señaló que los reclamos que realizan es que se respeten los acuerdos que se han venido discutiendo en las contrataciones colectivas de los docentes.

“Señora ministra: no le dé miedo. Nosotros los docentes no somos delincuentes, lo que nosotros queremos es una lucha social, es reivindicaciones sociales, que no se nos robe más los porcentaje de los aumentos de salarios. Señora ministra: necesitamos un salario digno y justo para los docentes guariqueños”, expresó.

El gremialista felicitó al jefe de zona que intentó conversar con los docentes que estaban manifestando.

“Hoy el jefe de zona dio la cara, gesto que nosotros felicitamos. La ministra no quiere dar la cara, anda por las ramas rodeada de guardaespaldas. No ha querido dar la cara a la masa docente. Aquí estamos y donde se nos aparezca la estamos esperando”, sentenció.

Militares y algunos grupos pertenecientes a los cocejos comunales y Ubch en la entidad estuvieron dentro de la escuela esperando a la Ministra. Foto: Xiomara López.

Cabe mencionar que durante la jornada de protesta de este 2 de marzo, docentes se mantuvieron gritando consignas mientras eran custodiados por funcionarios policiales y militares que se apersonaron en el sitio para resguardar la concentración.

