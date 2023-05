Docentes y médicos merideños exigen firma del Contrato Colectivo

Nuevamente, las intergremiales de la entidad merideña salieron a protestar y esta vez lo hicieron con un cacerolazo frente a la Zona Educativa de Mérida exigiendo la firma del nuevo Contrato Colectivo.

El docente Luis Fernández comentó que salieron a la calle a reclamar la firma de la nueva contratación.

“El docente vive las penurias que padece todo el pueblo venezolano. No puede ser que el sueldo que devenga un docente no le permita llegar a su institución de trabajo, más aún no puede comprar los alimentos para su familia”, expuso para Radio Fe y Alegría Noticias.

“¿Qué estamos viendo y qué estamos reclamando? Que a nivel nacional se firme el Contrato Colectivo con todos los beneficios que se merecen cada uno de los docentes”, añadió en sus declaraciones.

También la maestra Jaqueline Vergara compartió su sentir a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias y describió cómo se siente “desprotegida”.

“A la Zona Educativa, por favor, se pronuncie y pida auxilio a la ministra que se siente ya, definitivamente, a discutir la Contratación Colectiva que lamentablemente sigue afectando a todos nuestros trabajadores”, intervino.

“Hoy por hoy seguimos con un salario de hambre que no alcanza para nada, ya que fue bonificado este salario. Hoy, nuestros jubilados están perdiendo lo que habían ganado en muchas luchas de años anteriores”, agregó.

Por su parte, Carlos Guerrero, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Sector Salud, ratificó el apoyo a la protesta de los docentes. Aseguró que son todos los trabajadores públicos del país los que están sufriendo y siendo violentados a sus derechos con salarios tan bajos.

“Estamos haciendo presencia y acompañamiento en un trabajo mancomunado en una protesta cívica como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por los efectos del famoso aumento pírrico que dio la Presidencia de la República”, señaló.

Expuso que la protesta no solo es por el salario, sino también por las «pésimas» condiciones de las instituciones públicas del país.

“La infraestructura, tanto de salud como educación, están caóticas. Cada día se van desgastando más. También estamos pidiendo insumos en los centros de salud”, expuso.

Estudiantes apoyan la protesta por el Contrato Colectivo

La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes, Ornella Gómez, resaltó que los estudiantes universitarios están respaldando la lucha de los docentes, del sector salud y demás trabajadores que siguen haciendo su labor por el futuro del país.

“Estamos en la Zona Educativo acompañando en este cacerolazo en defensa de nuestros docentes, de la educación en Venezuela y de lo que significa para nosotros los jóvenes el futuro del país. Sin universidad y educación no hay país que podamos construir”, manifestó.

Se espera otra protesta para la próxima semana que anunciarán los representantes gremiales.

Con información de José Angulo | Radio Fe y Alegría Noticias

