Maestros de Monagas: “Maduro págame lo mío, no queremos bonos”

Los maestros del estado Monagas volvieron a realizar una nueva jornada de protesta y esta vez fue para rechazar el aumento de las bonificaciones que otorgarán a los trabajadores de la administración pública en todo el país.

Los jubilados y pensionados también calificaron como una “burla” el aumento de las bonificaciones que ahora recibirán de 49 dólares y 20 dólares, respectivamente.

Este grupo de representantes de algunas organizaciones sindicales y de los educadores se reunieron en la plaza El Estudiante de Maturín, punto fijo para las manifestaciones de los trabajadores del estado Monagas.

María Noguera, trabajadora de la educación en la entidad, manifestó su descontento con la entrega de estas bonificaciones.

“Quisiera saber si el presidente Maduro y su tren ejecutivo pueden vivir con 70 dólares mensuales, que paguen los servicios, medicinas, comida y pasaje para llegar a sus puestos de trabajo. Es una irresponsabilidad decir que están haciendo maromas para pagar a los empleados; queremos que nos paguen de acuerdo al trabajo que estamos ejerciendo, por eso es que decimos ‘Maduro págame lo mío, no queremos bonificaciones‘. Queremos aumento de sueldo ya”, expresó.

En este sentido, José David López, jubilado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, también se unió a la protesta de los educadores y manifestó que “los jubilados y pensionados siempre salimos perdiendo cada vez que entregan un beneficio al pueblo. Nosotros también queremos tener una buena calidad de vida, ir a disfrutar con nuestros nietos, pero con ese mísero pago qué podemos comprar, si solamente en medicina se me van alrededor de 30 dólares. Lo que percibo no me alcanza”.

Maestros de Monagas siguen sin unidad gremial

Los educadores, personal administrativo, obreros y el grupo de pensionados y jubilados del Ministerio de Educación y de la Gobernación de Monagas continúan sus luchas sindicales, pero sin que prevalezca la unidad dentro del magisterio.

Durante las jornadas de manifestaciones, caminatas y asambleas con el personal de la educación, los encargados de las actividades se mantienen divididos a pesar los esfuerzos de los docentes de salir a la calle a pedir por sus reivindicaciones laborales.

María Meneses indicó que “cada día estamos viendo que las luchas se están apagando y que cada quien está por su lado. Cada uno está buscando su parcela y la lucha debe ser de todos los profesionales de la educación.”

Además, manifestó que “después de la reunión con el gobernador Ernesto Luna, un grupo agarró por su lado y creo que le hacen el juego a los rojos”.

