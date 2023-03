Maestros de Monagas aseguran que seguirán en las calles

Los maestros del estado Monagas continúan con sus jornadas de lucha para exigir al Ministerio de Educación mejoras en los salarios, seguro funerario, de HCM y la pronta apertura del Ipasme.

En declaraciones a Radio Fe y Alegría Noticias aseguraron que rechazan las declaraciones de la ministra Yelitza Santaella de no firmar la contratación colectiva única del personal educativo en el país.

Alejandro Abache, coordinador de la Unidad Magisterial del estado Monagas, indicó que nuevamente los dicentes han salido a la calle a defender sus jornadas de protestas para exigir mejoras salariales.

“Nosotros continuamos y radicalizamos todas las protestas porque merecemos tener mejor calidad de vida, tanto el personal educativo activo como los jubilados y pensionados de Ministerio de Educación. Además, rechazamos rotundamente las declaraciones de la ministra Santaella de no firmar el contrato colectivo. Es muy lamentable esta situación porque no hay excusa para no firmarlo y que se garanticen la reivindicaciones de los trabajadores de la educación», indicó.

Abache aseguró que «seguiremos en la calle desde todos los rincones del estado Monagas luchando por todos nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional”.

Maestros de Monagas aseguran que sí hay dinero

En este orden de ideas, Abache dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que “es un argumento de carácter falso que no haya dinero para aumentar los sueldos y salarios de los trabajadores, cuando nosotros sabemos que se han hecho inversiones cuantiosas y numerosas e incluso, innecesarias. Por eso no es justificación que no puedan hacer un aumento en las tablas salariales de todos los trabajadores de la administración públicas. Esas declaraciones son una salida a la realidad, no pueden seguir engañando al pueblo”.

Los trabajadores de la educación en el estado Monagas se reunieron este jueves 16 de marzo en la plaza El Estudiante como lo han hecho desde el pasado mes de enero cuando iniciaron las protestas del magisterio en el país.

En este sentido, el educador indicó que los maestros de Monagas están realizando mesas de trabajo para evaluar las acciones para las protestas.

“Todos los lunes seguiremos en la calle demostrando que nuestra lucha seguirá en pie y que no va a parar hasta tanto no recibamos respuestas que es la firma del contrato colectivo de los educadores. No abandonaremos la lucha en ninguno de los espacios que hemos ganado”, agregó.

Rechazan la “persecución” a los trabajadores de la educación

Abache fue enfático al decir que no permitirán que los trabajadores de la educación sigan siendo perseguidos por “directores y supervisores puesto a dedos por la Zona Educativa de Monagas”.

“Nosotros no vamos a permitir que siga la ola de persecución, hostigamiento y de amenazas contra los educadores. Para eso están colocando a señores designados a dedo, sin concurso ni oposición, como directores para que sean los artífices de una política represiva del gobierno contra el personal educativo. Esto, lo único que va hacer es que sigamos en la calle protestando pacíficamente en contra de estas acciones”, señaló.

