Fe y Alegría EduComunicación gradúa a 18 participantes en Apure

Un total de 18 participantes de Fe y Alegría EduComunicación en Guasdualito y en El Nula, en el estado Apure, recibieron este sábado 20 de julio sus títulos como Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos, mención Contabilidad, en la promoción número 23.

“Para mí es un placer poder compartir con ustedes lo que es mi experiencia en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (ahora Fe y Alegría EduComunicación) y un privilegio egresar porque para mí resultó ser algo maravilloso poder compartir con cada uno de los profesores y voluntarios. De cada uno de ellos me llevo una experiencia y un gran aprendizaje”, expresó uno de los participantes a Radio Fe y Alegría Noticias.

“Me sentí muy bien, me apoyaron demasiado. Me enseñaron muchas cosas. La profesora Lina me atendió y si no entendía algo, ella me explicaba hasta que yo entendiera”, expresó otra participante.

“Aquí hay mucha atención y a los profesores se le ven las ganas que tienen de enseñar y ayudarlo a uno”, dijo.

Con información de Yorky Hernández | Radio Fe y Alegría Noticias

