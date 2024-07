Una Palabra Oportuna 3395

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 27 de julio de 2024

Por: Mireya Escalante

Todo tiene su tiempo (Mateo 13, 24-30)

Estamos a vísperas de un evento que nos preocupa a todos y en el cual hemos sembrado muchas expectativas de cambio. La Palabra de hoy, es la del trigo y la hierba mala, que nos ayudará para el día después del domingo.

Sabemos que en nuestra realidad hay trigo y cizaña, pero Jesús nos advierte que no caigamos en la tentación de acciones inmediatas, muchos quisieran salir de una vez a arrancar la hierba mala, pero tal y como se refiere en la parábola sería lo peor, porque haríamos daño a lo que esperamos nos dará fruto. Todo tiene su momento, y éste será de espera, de conversación, de construcción, hay que tomarse el tiempo.

Tenemos que tener calma, no pretendamos juicios apresurados, esperemos el momento, lo que no significará olvidar. Hay que reconstruir juntos, sanarnos, lo que nos permitirá juzgar y diferenciar la cizaña sin temor a equívocos.

Pidamos para que sea el amor el que marque la pauta, hemos vivido malas experiencias, hemos experimentado el mal, contribuyamos a sanar las heridas, emprendamos nuevos proyectos, pero sobre todo no hagamos nunca al otro lo que sentimos que nos hicieron a nosotros.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.