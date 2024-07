Sanción de Elvismar Rodríguez tendría motivos “extradeportivos y ensañamiento” de una persona

El Comité Olímpico Venezolano (COV) ratificó que la judoca venezolana Elvismar Rodríguez sigue sancionada pese a los intentos legales de cambiar la sanción por parte de Federación Internacional de Judo.

La sanción impide a la atleta competir en los Juegos Olímpicos París 2024, lo que deja a Venezuela sin una de sus atletas de mayor peso.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el COV lamentó la situación que vive la judoca. El organismo informó que la atleta y su defensa lograron demostrar que por por razones justificables y comprobadas no pudo estar presente en las tres pruebas referidas por la Federación Internacional de Judo.

También asegura que Elvismar ha tenido la valentía de enfrentarse a factores extradeportivos que indican que “es capricho de una sola persona de la cual desconocemos el por qué del ensañamiento hacia la atleta”, compartió el comité en el comunicado.

Hasta este 23 de julio había esperanza de un viraje a favor de la venezolana alimentada por la gestión legal de un jurista experto en la materia que intentó revertir la sanción.

La defensa de Rodríguez argumentó lo que la misma atleta ya ha asegurado. De acuerdo con Rodríguez y su abogado, la atleta no ha incurrido en faltas, ni mucho menos ha usado sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

La no comparecencia de la atleta a tres pruebas antidoping hizo creer a la Federación Internacional de Judo que la atleta no asistía por temor a que detectaran en su organismo algún producto no permitido.

La Federación Internacional de Judo suspendió en junio a Elvismar Rodríguez por dos años, una sanción que la apartó de forma inmediata de París 2024.

La judoca apeló su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), organismo que validó su apelación el 16 de julio. Sin embargo, su participación en la cita olímpica resultó negada mientras se toma una decisión final sobre su caso.

El pasado 26 de junio se informó que la atleta no se presentó a tres controles obligatorios antidopaje. Al no presentarse, la federación decidió suspenderla.

El TAD dejó claro ante la Federación Internacional de Judo que debía revalidarle sus premios y sus puntos, pero el caso sigue en estado de apelación.

Una sanción por dos años

El pasado mes de junio se informó que Rodríguez fue suspendida por dos años tras. Rodríguez participó en el Campeonato Mundial de Abu Dabi, en la categoría de 70 kilogramos, y logró mantenerse dentro de las primeras 17 del ranking mundial, lo que la clasificó de manera automática el pasado mes de junio.

