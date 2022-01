Doña Menca espera que este año lo de la basura no quede sin resolver

En Doña Menca falla el servicio de agua potable, el de electricidad y la basura inunda sus calles y aceras.

En el sector doña Menca 3, en la ciudad de Maturín, el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias realizó una consulta con los habitantes de la comunidad sobre la calidad de los servicios públicos. Denunciaron ante nuestros micrófonos deficiencias en el bombeo de agua potable y falta de alumbrado público, sin embargo, sobre todo hicieron destacar la carencia de aseo urbano en la comunidad.

Ángel Domínguez fue uno de los primeros vecinos que se acercó a conversar con nosotros y al plantearle la pregunta sobre los servicios respondió afirmando que pese a las aparentes mejorías que se pueden ver en algunas partes de la ciudad, Doña Menca 3 aún no se había visto beneficiada.

“Aquí los servicios no han mejorado. El aseo tiene años que no pasa por aquí, alumbrado no hay, lo único es que medio han limpiado plazas, pero más nada. Hace como 5 meses que el agua no llega porque no sube desde el Guarapiche. Uno resuelve es con los urbanismos que quedan cerca porque tienen pozo perforado y desde ahí cargamos agua hasta nuestras casas”

“Hay partes que están completamente a oscuras, y eso es lo apropiado para los delincuentes. Yo he escuchado que los nuevos gobernantes han hecho, y en la plaza Bolívar y la avenida Bolívar del centro si se ve mejoría. Pero por aquí no, lo único que medio mejoró fue el transporte, para el resto habrá que esperar y ver” finalizó.

Se resuelve es con La Perseverancia

Por su parte Félix Siso, otro residente la comunidad, nos hizo saber que, ese deterioro en los servicios “lleva años cocinándose” pues no es desde ahorita que falla la recolección de basura, desde hace algunos años es habitual ver a la gente sacando sus desechos en carretillas hacia otras zonas.

“Todos los días tú ves a gente con carretillas y eso es o sacando la basura hacia el arenal o buscando agua para La Perseverancia, una urbanización que queda al lado o en el CDI. Yo por ejemplo vivo en la entrada y de vez en cuando me llega en la casa un chorrito que apenas sirve para llenar una jarra, pero tengo la suerte de que al frente tengo unos amigos que tienen un autolavado y lo que tengo es que cruzar la calle y cargo, pero no es algo que puedan hacer todos”

En cuanto al alumbrado, el señor Siso resaltó que no solo daba miedo la oscuridad por el riesgo a los atracos, también temen que al caminar por una zona tan oscura pueda ocurrir un accidente.

“No es solo que tú no sepas quién puede estar parado a 10 metros de ti, sino que como todo está oscuro, si viene un carro, no lo ves ni ellos te ven a ti hasta que están cerquita y eso es un riesgo en las curvas. Por ejemplo, en la plaza, ahí se reúne gente de todo tipo y eso se la pasa a oscuras porque de 10 postes, solo 1 funciona” puntualizó.







El alumbrado público es una carencia que se hace notar, sin embargo, la irregularidad en la recolección de desechos es una preocupación que vecinos como Dennis Millán temen vaya a peor, pues en vista de la falta de camiones compactadores, las personas han comenzado a tirar la basura en un arenal abandonado cerca de la comunidad.

En Doña Menca se espera que este año no se ignore a los vecinos y recojan la basura

“Yo sé que uno no puede quedarse con la basura en su casa, pero hay un grupo de ciudadanos que pasan por las casas llevándose la basura a cambio de una colaboración, y no estoy de acuerdo en que hayan tomado como botadero de basura esa parte. Todo lo tiran en un terreno aquí cerca que es una arenera y ahí es a donde llegan los residuos de cada una de las casas de los sectores; preocupa que más adelante esto traiga daños y problemas de salud más grandes. Yo le hago un llamado importante a la alcaldesa o al gobernador para que estén al tanto de la situación y que regulen un poco o eliminen el botadero para evitar un problema mayor”

Escasez de luminarias, agua potable y principalmente las fallas en la recolección del aseo urbano son parte de la lista de asuntos pendientes que los habitantes de Doña Menca 3 esperan que las autoridades no olviden este año, haciendo hincapié especialmente en la recolección de desechos, pues la preocupación de los vecinos está en que, de no solucionarse la problemática de la basura, este vertedero improvisado pueda convertirse en un problema de salud para los residentes más cercanos.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.